Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41712

28 ноября 2019, 12:53



Фестиваль света приглашает на прогулки по Вселенной.

Главной «прогулочной» территорией станет парк отдыха «Озеро Долгое». Несмотря на наступление полярной ночи, здесь благодаря современным арт-инсталляциям будет светло. Авторы работ - Мария Круглова и Максим Кузнецов – с помощью современных мультимедиа-технологий визуализировали не только понятные всем образы, но и философские размышления о мире вокруг и внутри человека. Световая инсталляция «Сингулярность», означающая единичность существа или события, отсылает нас к теории, согласно которой в скором времени человеческий разум окажется неспособным понять прогресс. Такое возможно после успешной разработки искусственного интеллекта, который сможет обучать сам себя, или от симбиоза человека и компьютерных технологий. Некоторые учёные считают, что момент технологической сингулярности настанет уже в 2030 году. Арт-объект «Пространство», выполненный из светодиодных кластеров нового поколения, предлагает поискать ответы на вопросы, которые на протяжении всей истории занимают человечество: существуют ли пространство и время независимо от сознания и независимо друг от друга? В чём вопросы сущности личности во времени? Возможны ли они независимо от материальных объектов? Авторы представили наше общее человеческое «я», движущееся в четвёртом измерении, - свободу воли и наш жизненный путь, являющийся результатом выбора. Наше «я» сверхвременно, неуничтожимо и бессмертно, оно существовало до нашего рождения и будет существовать после нашей смерти. Оно зависит и не зависит от времени, само формирует свою многомерную полифоническую картину бытия. «Оптические иллюзии» продолжают традиции авангарда XX века. Арт-объект представляет собой особую эстетическую среду визуальных эффектов - причудливые сочетания абстрактных и предметных геометрических форм. При взгляде на них возникает ощущение движения, перемещения, слияния форм, удаления или приближения планов. Среди световых фигур, которые появятся в парке, найдёт место и инсталляция, особенно понятная жителям большого Таймыра, - «Плато Путорана. Горы без вершин». Есть мнение, что советский астрофизик, автор теории времени Николай Козырев свои первые эксперименты с вогнутыми зеркалами проводил на плато Путорана. Результатом исследований стала гипотеза, что вогнутые зеркала, сконфигурированные особым образом, способны не только влиять на ход времени, но и открывают дверь в неизведанное современным человечеством четвёртое измерение. По задумке авторов инсталляция «плато Путорана» предстанет в виде плоскости, испещрённой ущельями и водными линзами-озёрами, как сложная система взаимосвязей природы и человека. Свет изнутри арт-объекта, как свет человеческой мысли, пронизывает прошлое и настоящее, объединяя их для будущего. Инсталляции останутся в парке и после завершения фестиваля и могут служить не только проводником в пространства космоса и времени, но и необычным фоном для фотографий. Фестиваль света организован Агентством развития Норильска при участии городской администрации и поддержке компании «Норникель».

Просмотров:213 В течение недели, с 30 ноября по 7 декабря, на четырёх городских площадках – в Молодёжном центре, Норильском государственном индустриальном институте, кинокомплексе «Родина» и парке отдыха «Озеро Долгое» - можно будет отправиться на прогулку по Вселенной. Такое путешествие – сквозь космос, виртуальную действительность и время – представляет креативную идею проекта.Главной «прогулочной» территорией станет парк отдыха «Озеро Долгое». Несмотря на наступление полярной ночи, здесь благодаря современным арт-инсталляциям будет светло. Авторы работ - Мария Круглова и Максим Кузнецов – с помощью современных мультимедиа-технологий визуализировали не только понятные всем образы, но и философские размышления о мире вокруг и внутри человека.Световая инсталляция «Сингулярность», означающая единичность существа или события, отсылает нас к теории, согласно которой в скором времени человеческий разум окажется неспособным понять прогресс. Такое возможно после успешной разработки искусственного интеллекта, который сможет обучать сам себя, или от симбиоза человека и компьютерных технологий. Некоторые учёные считают, что момент технологической сингулярности настанет уже в 2030 году.Арт-объект «Пространство», выполненный из светодиодных кластеров нового поколения, предлагает поискать ответы на вопросы, которые на протяжении всей истории занимают человечество: существуют ли пространство и время независимо от сознания и независимо друг от друга? В чём вопросы сущности личности во времени? Возможны ли они независимо от материальных объектов? Авторы представили наше общее человеческое «я», движущееся в четвёртом измерении, - свободу воли и наш жизненный путь, являющийся результатом выбора. Наше «я» сверхвременно, неуничтожимо и бессмертно, оно существовало до нашего рождения и будет существовать после нашей смерти. Оно зависит и не зависит от времени, само формирует свою многомерную полифоническую картину бытия.«Оптические иллюзии» продолжают традиции авангарда XX века. Арт-объект представляет собой особую эстетическую среду визуальных эффектов - причудливые сочетания абстрактных и предметных геометрических форм. При взгляде на них возникает ощущение движения, перемещения, слияния форм, удаления или приближения планов.Среди световых фигур, которые появятся в парке, найдёт место и инсталляция, особенно понятная жителям большого Таймыра, - «Плато Путорана. Горы без вершин». Есть мнение, что советский астрофизик, автор теории времени Николай Козырев свои первые эксперименты с вогнутыми зеркалами проводил на плато Путорана. Результатом исследований стала гипотеза, что вогнутые зеркала, сконфигурированные особым образом, способны не только влиять на ход времени, но и открывают дверь в неизведанное современным человечеством четвёртое измерение. По задумке авторов инсталляция «плато Путорана» предстанет в виде плоскости, испещрённой ущельями и водными линзами-озёрами, как сложная система взаимосвязей природы и человека. Свет изнутри арт-объекта, как свет человеческой мысли, пронизывает прошлое и настоящее, объединяя их для будущего.Инсталляции останутся в парке и после завершения фестиваля и могут служить не только проводником в пространства космоса и времени, но и необычным фоном для фотографий.Фестиваль света организован Агентством развития Норильска при участии городской администрации и поддержке компании «Норникель».