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28 ноября 2019, 13:36



Премьера января: «Счастливый номер» ожидает поклонников Норильского Заполярного театра драмы 24 января.

Путь от среднего достатка к многомиллионному состоянию семейство Леблан из парижского пригорода Кретей проходит относительно легко и непринуждённо – через выигрыш в лотерее. 25 миллионов евро заставляют «счастливчиков» почувствовать давление просителей, атаки авантюристов, поиски нового образа, общества, стиля жизни оказались мучительным испытанием. Но всё способны преодолеть любящие родители, чтобы устроить светлое будущее для единственной дочери. Но в конце концов самым радостным и долгожданным событием может оказаться «приземление» на старом потёртом диване из искусственной кожи с деревянными подлокотниками: пусть его привезли уже со свалки и от него отказались даже крысы, но ведь он такой удобный для дружного семейства... В спектакле заняты заслуженный артист России Сергей Ребрий, артисты Дарья Дороготовцева, Сергей Назимов, Александр Носырев, Лариса Ребрий, а также Сергей Даданов в роли Джо Дассена.

Просмотров:284 «Счастливый номер» Жана-Мари Шевре поставят на основной сцене театра режиссёр Анна Бабанова, художник Фемистокл Атмадзас, хореограф Николай Реутов.Путь от среднего достатка к многомиллионному состоянию семейство Леблан из парижского пригорода Кретей проходит относительно легко и непринуждённо – через выигрыш в лотерее. 25 миллионов евро заставляют «счастливчиков» почувствовать давление просителей, атаки авантюристов, поиски нового образа, общества, стиля жизни оказались мучительным испытанием. Но всё способны преодолеть любящие родители, чтобы устроить светлое будущее для единственной дочери. Но в конце концов самым радостным и долгожданным событием может оказаться «приземление» на старом потёртом диване из искусственной кожи с деревянными подлокотниками: пусть его привезли уже со свалки и от него отказались даже крысы, но ведь он такой удобный для дружного семейства...В спектакле заняты заслуженный артист России Сергей Ребрий, артисты Дарья Дороготовцева, Сергей Назимов, Александр Носырев, Лариса Ребрий, а также Сергей Даданов в роли Джо Дассена.