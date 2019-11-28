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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:49 Первый модернизированный локомотив прошёл испытания на предприятии технологического железнодорожного транспорта ЗФ «Норникеля».
17:41 Задержаны подростки, убившие во время ссоры мужчину.
17:40 Программа I Регионального фестиваля «Движение улиц» будет максимально насыщенной и интересной.
17:08 Сегодня у православных начался Рождественский пост, который продлится до 6 января.
16:49 В столице Таймыра 3 декабря подведут итоги двух творческих конкурсов, в которых приняли участие и норильчане.
16:34 Школа аниматоров «Подари улыбку» готова дарить праздник особенным ребятишкам.
16:16 Ветеринарный участок на Нансена закрыт: в помещениях перемёрзла система ТВС. Но новоселье не за горами.
15:36 Не успел над Норильском отбушевать один циклон, как на подходе новый.
15:36 Норильчане приняли участие в семинаре «Академии футзала» для учителей физической культуры в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу».
15:11 Оригинальные решения: на руднике «Комсомольский» досрочно закончена замена последних скипов подъёмных машин скипового ствола.
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