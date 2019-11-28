Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41714

28 ноября 2019, 14:55



Итоги работ по региональной программе капремонтов подвели в управлении жилищно-коммунального хозяйства Норильска.

- Мы ведём работы на Ленинском пр., 3. Это объект культурного наследия, что предъявляет дополнительные требования к квалификации подрядчиков. В итоге региональный фонд не смог отобрать подрядчика даже на проектирование, поэтому у нас не было возможности объявить аукцион по отбору подрядных организация для выполнения ремонта, заключить договоры и выполнить ремонт крыши в этом доме, - рассказала Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ администрации г. Норильска по производству. Подобная же ситуация сложилась с ремонтом фасада на Ленинском пр., 7, отмечает Татьяна Шульгина. Региональному фонду не удалось найти проектировщика, поскольку в реестре квалифицированных подрядчиков таких организаций не много. Несмотря на то, что в городе есть ряд адресов, где подрядчики не уложились в срок по различным работам, немалый объём уже выполнен. Успешно завершены ремонты четырёх фасадов. В 15 домах за последние три года заменили систему электроснабжения. Еще на восьми идёт оформление документов, шесть в работе. План по замене лифтов регоператор выполнил полностью. В 76 домах появилось 188 новых подъемников. - Проблемные места в программе – отсутствие достаточно числа подрядных организаций. Работ много, а на конкурс выходят одни и те же организации, которые берут много объектов, несмотря на то, что срок выполнения работ короткий, ограничен четырьмя месяцами. В итоге нередко подрядчики не успевают всё закончить в срок. Конечно, сейчас появились на территории организации из южных регионов, которые с работой справляются хорошо. За время действия программы собственники внесли в фонд капитальных ремонтов более двух миллиардов рублей. Из них 1 млрд 32 млн руб. - сумма выполненных и оплаченных за этот период работ. Оставшейся суммы достаточно для завершения всех договоров, которые уже заключены и сейчас находятся в работе, рассказали в УЖКХ. Какие дома будут ремонтироваться по программе в следующем году, можно посмотреть на сайте администрации Норильска.

Просмотров:192 По данным специалистов, за три года - с 2016 по 2019-й – было запланировано провести различные виды работ в 187 многоквартирных домах. Отремонтировать крыши должны были на 100 объектах. Сегодня работы успешно выполнены на 65 из них, остальные пока в работе.- Мы ведём работы на Ленинском пр., 3. Это объект культурного наследия, что предъявляет дополнительные требования к квалификации подрядчиков. В итоге региональный фонд не смог отобрать подрядчика даже на проектирование, поэтому у нас не было возможности объявить аукцион по отбору подрядных организация для выполнения ремонта, заключить договоры и выполнить ремонт крыши в этом доме, - рассказала Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ администрации г. Норильска по производству.Подобная же ситуация сложилась с ремонтом фасада на Ленинском пр., 7, отмечает Татьяна Шульгина. Региональному фонду не удалось найти проектировщика, поскольку в реестре квалифицированных подрядчиков таких организаций не много.Несмотря на то, что в городе есть ряд адресов, где подрядчики не уложились в срок по различным работам, немалый объём уже выполнен.Успешно завершены ремонты четырёх фасадов. В 15 домах за последние три года заменили систему электроснабжения. Еще на восьми идёт оформление документов, шесть в работе. План по замене лифтов регоператор выполнил полностью. В 76 домах появилось 188 новых подъемников.- Проблемные места в программе – отсутствие достаточно числа подрядных организаций. Работ много, а на конкурс выходят одни и те же организации, которые берут много объектов, несмотря на то, что срок выполнения работ короткий, ограничен четырьмя месяцами. В итоге нередко подрядчики не успевают всё закончить в срок. Конечно, сейчас появились на территории организации из южных регионов, которые с работой справляются хорошо.За время действия программы собственники внесли в фонд капитальных ремонтов более двух миллиардов рублей. Из них 1 млрд 32 млн руб. - сумма выполненных и оплаченных за этот период работ. Оставшейся суммы достаточно для завершения всех договоров, которые уже заключены и сейчас находятся в работе, рассказали в УЖКХ. Какие дома будут ремонтироваться по программе в следующем году, можно посмотреть на сайте администрации Норильска.