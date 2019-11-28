Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41715

28 ноября 2019, 15:11



Оригинальные решения: на руднике «Комсомольский» досрочно закончена замена последних скипов подъёмных машин скипового ствола.

Учитывая, что работы подобного рода участком проводились впервые, монтажникам пришлось продемонстрировать высокий уровень технической подготовки и профессиональную смекалку, чтобы произвести замену оборудования в сложных условиях стеснённого пространства. По ходу монтажа работники участка сумели внедрить целый ряд усовершенствований, взятых на вооружение заводом-изготовителем для дальнейшего производства шахтного оборудования, в том числе для компании «Норникель». В условиях действующего производства монтажники ПРМУ-1 смогли чётко согласовать свои действия с руководством рудника «Комсомольский» и провести работы без существенных задержек рабочего процесса. Фото: Дениса Кожевникова

Просмотров:216 Работы выполнялись силами подземного ремонтно-монтажного участка № 1 ТНШС «Норильскникельремонта». Проект замены четырёх скипов реализовывался в рамках двухлетней программы импортозамещения. Он предусматривал установку оборудования отечественного производства вместо немецкого, смонтированного здесь в ходе последней реконструкции, десять лет назад.Учитывая, что работы подобного рода участком проводились впервые, монтажникам пришлось продемонстрировать высокий уровень технической подготовки и профессиональную смекалку, чтобы произвести замену оборудования в сложных условиях стеснённого пространства. По ходу монтажа работники участка сумели внедрить целый ряд усовершенствований, взятых на вооружение заводом-изготовителем для дальнейшего производства шахтного оборудования, в том числе для компании «Норникель».В условиях действующего производства монтажники ПРМУ-1 смогли чётко согласовать свои действия с руководством рудника «Комсомольский» и провести работы без существенных задержек рабочего процесса.Фото: Дениса Кожевникова