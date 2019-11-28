Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41716

28 ноября 2019, 15:36



Норильчане приняли участие в семинаре «Академии футзала» для учителей физической культуры в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу».

Следом перед учителями физической культуры с лекцией по спортивной медицине выступил врач сборных команд России по мини-футболу Павел Чекмарев. Он указал на необходимость контроля состояния здоровья юных спортсменов и опыта работы медицинского штаба национальных команд. Темой выступления старшего тренера женских сборных команд России по мини-футболу Евгения Кузьмина стали особенности проведения тренировочного занятия в футзале. Он рассказал о комплексах упражнений и достигаемых результатах, а также о важности разминки для профилактики травматизма, проведя сравнительный анализ повреждений футболистов. Тренер сборных России Геннадий Гарагуля поведал наставникам школьных команд об основах подготовки вратарей в мини-футболе - расположении игрока в воротах, действиях за пределами штрафной площадки, управлении обороной и специальных упражнениях. В завершение первого дня участникам из Заполярья в рамках совместной программы ассоциации мини-футбола и «Норникеля» предстоял просмотр тренировки национальной сборной России, которая в сейчас проходит подготовку к товарищеским матчам в Венгрии. Фото www.amfr.ru

Просмотров:191 Семинар стартовал вчера в красногорском отеле «Аквариум», сообщает портал Ассоциации мини-футбола России. Работу семинара открыли заместитель генерального директора Ассоциации мини-футбола России Денис Федяев и заслуженный тренер России Владимир Левин. Они поздравили участников занятий с 15-летним юбилеем проекта «Мини-футбол - в школу» и пожелали собравшимся удачной работы. Затем главный специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Валерия Конова рассказала слушателям о запрещённых препаратах и ответственности за их употребление.Следом перед учителями физической культуры с лекцией по спортивной медицине выступил врач сборных команд России по мини-футболу Павел Чекмарев. Он указал на необходимость контроля состояния здоровья юных спортсменов и опыта работы медицинского штаба национальных команд.Темой выступления старшего тренера женских сборных команд России по мини-футболу Евгения Кузьмина стали особенности проведения тренировочного занятия в футзале. Он рассказал о комплексах упражнений и достигаемых результатах, а также о важности разминки для профилактики травматизма, проведя сравнительный анализ повреждений футболистов.Тренер сборных России Геннадий Гарагуля поведал наставникам школьных команд об основах подготовки вратарей в мини-футболе - расположении игрока в воротах, действиях за пределами штрафной площадки, управлении обороной и специальных упражнениях.В завершение первого дня участникам из Заполярья в рамках совместной программы ассоциации мини-футбола и «Норникеля» предстоял просмотр тренировки национальной сборной России, которая в сейчас проходит подготовку к товарищеским матчам в Венгрии.Фото www.amfr.ru