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28 ноября 2019, 15:36



Не успел над Норильском отбушевать один циклон, как на подходе новый.

Пока же, в ближайшие сутки, в Центральном районе и Кайеркане ожидается 10-13 градусов мороза и порывы ветра 15-20 м/с. В Талнахе, по прогнозам, будет тихо. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:291 Очередной циклон, который принёс тёплый фронт с запада, продержится в наших широтах недолго и будет не настолько масштабным, как предыдущий. Уже завтра к вечеру мы будем наблюдать его тыловую часть и понижение температуры до минус 30-35 градусов.Пока же, в ближайшие сутки, в Центральном районе и Кайеркане ожидается 10-13 градусов мороза и порывы ветра 15-20 м/с. В Талнахе, по прогнозам, будет тихо.Фото Дениса Кожевникова