Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41718

28 ноября 2019, 16:16



Ветеринарный участок на Нансена закрыт: в помещениях перемёрзла система ТВС. Но новоселье не за горами.

В Норильском отделе ветеринарии "Заполярке" пояснили, что аварийная ситуация на Нансена, 48, возникла по независящим от врачей причинам. Коммуникации, ведущие в ветпункт, проходят через помещения, находящиеся в субаренде, а основной арендатор в Норильске не живёт. Доступа в теплоцентр у врачей нет. Чтобы устранить аварийную ситуацию и восстановить теплоснабжение, необходимо более трёх миллионов рублей на выполнение ремонта и установку нового индивидуального теплоцентра. Такой суммы у краевого бюджетного учреждения нет. Руководитель Норильского отдела ветеринарии обратился с письмом в администрацию города с просьбой посодействовать в решении проблемы. В итоге другое помещение для открытия нового ветеринарного участка выделили норильским Айболитам на улице Хантайской, 33. Общая площадь будущего ветучастка - почти 250 квадратных метров. Для сравнения, на Нансена, 48, участок ютился на 70 квадратных метрах. В 2020 году после ремонта сюда переедет вся ветеринарная служба Центрального района, будет увеличено количество ветеринарных специалистов по лечебной части. Пока же для удобства горожан до середины декабря на Хантайской, 33, откроется несколько кабинетов для приёма жителей Норильска с их питомцами. Руководители отдела ветеринарии надеются, что им удастся сохранить и номер телефона, к которому привыкли все посетители ветучастка. Фото Марины Андриюк

Просмотров:290 Эта новость стала настоящим шоком для норильских владельцев животных, которым предстоит своих Тузиков и Мурок возить в Норильский отдел ветеринарии на Октябрьскую, 37. Добраться туда непросто, особенно при нынешних погодных условиях. Личные авто есть не у всех, а таксисты неохотно берут заявки от владельцев крупных собак.В Норильском отделе ветеринарии "Заполярке" пояснили, что аварийная ситуация на Нансена, 48, возникла по независящим от врачей причинам. Коммуникации, ведущие в ветпункт, проходят через помещения, находящиеся в субаренде, а основной арендатор в Норильске не живёт. Доступа в теплоцентр у врачей нет. Чтобы устранить аварийную ситуацию и восстановить теплоснабжение, необходимо более трёх миллионов рублей на выполнение ремонта и установку нового индивидуального теплоцентра. Такой суммы у краевого бюджетного учреждения нет.Руководитель Норильского отдела ветеринарии обратился с письмом в администрацию города с просьбой посодействовать в решении проблемы. В итоге другое помещение для открытия нового ветеринарного участка выделили норильским Айболитам на улице Хантайской, 33. Общая площадь будущего ветучастка - почти 250 квадратных метров. Для сравнения, на Нансена, 48, участок ютился на 70 квадратных метрах. В 2020 году после ремонта сюда переедет вся ветеринарная служба Центрального района, будет увеличено количество ветеринарных специалистов по лечебной части.Пока же для удобства горожан до середины декабря на Хантайской, 33, откроется несколько кабинетов для приёма жителей Норильска с их питомцами. Руководители отдела ветеринарии надеются, что им удастся сохранить и номер телефона, к которому привыкли все посетители ветучастка.Фото Марины Андриюк