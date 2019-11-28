Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41719

28 ноября 2019, 16:34



Школа аниматоров «Подари улыбку» готова дарить праздник особенным ребятишкам.

Не все семьи с особенными ребятишками и детьми-инвалидами могут посещать праздники или утренники. Для некоторых весь мир ограничивается четырьмя стенами квартиры. Чтобы добавить миру этих детей красок и радости, ребята из школы аниматоров решили прийти к ним в гости, чтобы совершенно бесплатно поздравить с днём рождения, новым годом или любым другим праздником. Весёлые герои сказочного патруля, озорная Конфетка, добрый сказочный волшебник Дед Мороз подарят сказку и сделают приятный сюрприз. Ребята из школы аниматоров «Подари улыбку» просят отозваться родителей особенных детишек, которые не посещают общеобразовательные учреждения и центр «Виктория» и имеют трудности при передвижении и выходе из дома. Пригласить сказочных героев можно по телефонам: 8-913-496-37-40 - Мария, 8-913-525-67-40 - Евгения.

Просмотров:197 Напомним, школа аниматоров создана общественным объединением «Шалуны» при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».Не все семьи с особенными ребятишками и детьми-инвалидами могут посещать праздники или утренники. Для некоторых весь мир ограничивается четырьмя стенами квартиры. Чтобы добавить миру этих детей красок и радости, ребята из школы аниматоров решили прийти к ним в гости, чтобы совершенно бесплатно поздравить с днём рождения, новым годом или любым другим праздником. Весёлые герои сказочного патруля, озорная Конфетка, добрый сказочный волшебник Дед Мороз подарят сказку и сделают приятный сюрприз.Ребята из школы аниматоров «Подари улыбку» просят отозваться родителей особенных детишек, которые не посещают общеобразовательные учреждения и центр «Виктория» и имеют трудности при передвижении и выходе из дома.Пригласить сказочных героев можно по телефонам: 8-913-496-37-40 - Мария, 8-913-525-67-40 - Евгения.