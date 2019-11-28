Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41720

28 ноября 2019, 16:49



В столице Таймыра 3 декабря подведут итоги двух творческих конкурсов, в которых приняли участие и норильчане.

Сейчас уже присланы фото и видеоработы на юбилейный, уже пятый, конкурс северных территорий Красноярского края «Арктика и Сибирь в объективе аборигена». Жюри, в которое приглашены норильские фотографы Алексей Арлюков и Андрей Кийко, журналист «Заполярной Правды» Ирина Даниленко, возглавит режиссёр Марина Акишина. Они оценят работы участников из тундровых посёлков, Дудинки, Норильска, Тюхтета, Эвенкии. Более 20 участников прислали свои фотографии о красоте родных мест, праздниках и буднях северян, а также телезарисовки и фильмы-минутки о жизни тундровиков. Награждение победителей конкурсов состоится 6 декабря в Таймырском доме народного творчества, который при поддержке министерства культуры Красноярского края выступает организатором конкурсов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:189 Мастера декоративно-прикладного искусства в 18-й раз встретились, чтобы состязаться в конкурсе на соискание премии имени Бориса Молчанова, выдающегося долганского мастера. Работы около ста участников будут оценивать и известные представительницы Норильска - мастерица и педагог Елена Сотникова и художник, заместитель директора НДХШ Наталия Мороз. Возглавит жюри известный мультипликатор Иван Левенко, который прилетит из Санкт-Петербурга в родную Дудинку.Сейчас уже присланы фото и видеоработы на юбилейный, уже пятый, конкурс северных территорий Красноярского края «Арктика и Сибирь в объективе аборигена». Жюри, в которое приглашены норильские фотографы Алексей Арлюков и Андрей Кийко, журналист «Заполярной Правды» Ирина Даниленко, возглавит режиссёр Марина Акишина. Они оценят работы участников из тундровых посёлков, Дудинки, Норильска, Тюхтета, Эвенкии. Более 20 участников прислали свои фотографии о красоте родных мест, праздниках и буднях северян, а также телезарисовки и фильмы-минутки о жизни тундровиков.Награждение победителей конкурсов состоится 6 декабря в Таймырском доме народного творчества, который при поддержке министерства культуры Красноярского края выступает организатором конкурсов.Фото Владимира Макушкина