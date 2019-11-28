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28 ноября 2019, 17:08



Сегодня у православных начался Рождественский пост, который продлится до 6 января.

Рождественский пост менее строг, чем Великий и Успенский посты. По Уставу Православной Церкви употреблять пищу с растительным маслом разрешается во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Из трапезы исключаются мясные и молочные продукты, яйца. В среду и пятницу пищу положено употреблять без масла, в эти дни запрещается и вино. Рыба, которую так любят северяне, разрешена в субботу и воскресенье, в великие и храмовые праздники и в дни памяти великих святых, если они приходятся на вторник или четверг. Важно, что в пост принято послабление в питании для верующих больных, детей и беременных женщин. Важно понимать, что православный пост это не диета, а особое время для усиленной молитвы, более частых посещений богослужений и участия в добрых делах на благо ближних.

Просмотров:193 Известен этот пост и как Филиппов, он начинается после празднования Дня памяти святого апостола Филиппа. Накануне верующие берут у священника благословение на проведение Рождественского поста. Это один из четырёх многодневных постов в году, который готовит верующих к великому празднику Рождества Христова 7 января. Первое упоминание о нём было отмечено в трудах святого IV века Амвросия Медиодаланского.Рождественский пост менее строг, чем Великий и Успенский посты. По Уставу Православной Церкви употреблять пищу с растительным маслом разрешается во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Из трапезы исключаются мясные и молочные продукты, яйца. В среду и пятницу пищу положено употреблять без масла, в эти дни запрещается и вино. Рыба, которую так любят северяне, разрешена в субботу и воскресенье, в великие и храмовые праздники и в дни памяти великих святых, если они приходятся на вторник или четверг. Важно, что в пост принято послабление в питании для верующих больных, детей и беременных женщин. Важно понимать, что православный пост это не диета, а особое время для усиленной молитвы, более частых посещений богослужений и участия в добрых делах на благо ближних.