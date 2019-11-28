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28 ноября 2019, 17:40

Программа I Регионального фестиваля «Движение улиц» будет максимально насыщенной и интересной.


Организатор мероприятия - центр развития личности «Старт». Для нашего города это новый формат, сочетающий фестиваль и соревнования. Состязания экстремалов будут проходить в формате баттла по таким направлениям, как паркур, баскетбольный и футбольный фристайл, хип-хоп и дансхолл, All styles battle - битва танцоров любых направлений в едином баттле. Основные этапы фестиваля пройдут в Доме физической культуры на Октябрьской, 6б, в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря. Но уже в эту пятницу, 29 ноября, в помещениях центра развития личности «Старт» на Ленинградской, 21, с 18.30 до 20 часов пройдёт мастер-класс по брейк-дансу. Его проведёт Павел Цыганенко, руководитель сети студий по уличному танцу и член федерации Street dance, хореограф, имеющий за плечами опыт побед во всероссийских и международных баттлах.
Яркой и фееричной обещает быть церемония открытия фестиваля, которая порадует гостей события парадом всех коллективов-участников и общим шоу-номером. Она пройдёт 30 ноября с 11 до 11.20. Далее начнётся череда состязаний. Первыми своё мастерство продемонстрируют участники фестиваля в номинации «Брейк-данс» (с 11.30) и Hip-hop Freestyle (с 13 до 14.30). В 14.50 начнётся баттл между исполнителями всех уличных направлений танца.
Завершится субботняя фестивальная программа в 16.30 мастер-классом по хип-хопу от Павла Цыганенко.
Не менее насыщенной будет программа и в воскресенье, 1 декабря. В 11 часов начнутся состязания по Dancehall. Не менее зрелищным станет футбольный и баскетбольный фристайл, который начнётся в 12.10. Затем в час дня стартует сольный баттл по хип-хопу, а в 14.50 «зажгут» паркурщики. Закроют череду состязаний с 17.30 командные выступления и номера в различных направлениях уличного танца.
Завершится второй фестивальный день мастер-классом по Waacking и house, начало в 19.30. Его проведёт Сергей Аверин, тренер по паркуру и трикингу, организатор чемпионата Siberian parkour challenge, а также многократный призёр и победитель соревнований по паркуру регионального и всероссийского масштабов.
Не забыли организаторы фестиваля и о любителях футбола. Для них в «Старте» на Лауреатов, 37, в 18 часов начнётся мастер-класс по футбольному фристайлу. Борис Емельянов, двукратный чемпион России по футбольному фристайлу,
участник открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в «Лужниках» расскажет о нюансах этого направления и продемонстрирует его во всей красе.
Поставит точку в череде событий I Регионального фестиваля по уличному спорту и культуре «Движение улиц» грандиозный гала-концерт, который состоится 8 декабря в Арт-холле в 17 часов.

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