Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41723

28 ноября 2019, 17:41



Задержаны подростки, убившие во время ссоры мужчину.

По предварительной версии, 25 ноября два подростка 15 и 16 лет вечером проникли в квартиру к знакомому 41-летнему мужчине. Юноши находились в состоянии алкогольного опьянения, затеяли словесную перепалку с хозяином дома, которая затем переросла в драку. В результате незваные гости нанесли мужчине множественные удары руками, ногами, а также предметами мебели. От полученных травм мужчина скончался. Задержанные пояснили, что неприязненные отношения с погибшим сложились у них ещё до роковой встречи. Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Стоит добавить, что ранее эти подростки не попадали в поле зрения сотрудников по делам несовершеннолетних. Расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 «Убийство» продолжается.

Просмотров:247 Жестокое преступление раскрыли оперативники отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Норильску. Вчера, 27 ноября, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Талнахе на улице Космонавтов обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции осмотрели квартиру и прилегающую к зданию территорию, провели поквартирный обход, опросили соседей, проверили записи с камер наружного видеонаблюдения.По предварительной версии, 25 ноября два подростка 15 и 16 лет вечером проникли в квартиру к знакомому 41-летнему мужчине. Юноши находились в состоянии алкогольного опьянения, затеяли словесную перепалку с хозяином дома, которая затем переросла в драку. В результате незваные гости нанесли мужчине множественные удары руками, ногами, а также предметами мебели. От полученных травм мужчина скончался. Задержанные пояснили, что неприязненные отношения с погибшим сложились у них ещё до роковой встречи. Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу.Стоит добавить, что ранее эти подростки не попадали в поле зрения сотрудников по делам несовершеннолетних.Расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 «Убийство» продолжается.