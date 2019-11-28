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28 ноября 2019, 17:49



Первый модернизированный локомотив прошёл испытания на предприятии технологического железнодорожного транспорта ЗФ «Норникеля».

80-90-х годах, ещё на 30 лет и существенно улучшить их технические параметры. Купить новый тепловоз непросто. Заводов, которые их выпускают, практически не осталось, а те, что есть, работают под заказ и в основном на нужды Российских железных дорог. Сегодня промышленные локомотивы выпускают всего два предприятия: Брянский машиностроительный завод и Людиновский тепловозный завод. Они физически не могут обеспечить потребности всех компаний. Помочь «Норникелю» решить проблему с локомотивами взялись партнёры из Венгрии. Руководитель проекта по модернизации локомотивов Томаш Чиха отмечает, что их компанияя Woodward-Mega уже более 25 лет занимается разработками в этой области. Начинали с модернизации магистральных машин для венгерских железных дорог, потом совершенствовали локомотивы для Латвии и Литвы. В настоящее время работают с Шадринским автоагрегатным заводом (АО «ШААЗ») по модернизации дизель-электрических и дизель-гидравлических локомотивов. Причин заняться совершенствованием устаревших тепловозов несколько - это и морально устаревшая и изношенная техника, и отсутствие специализированных заводов, и дороговизна новых локомотивов. - Сделав экономические и технические расчёты, мы выяснили, что при модернизации срок службы локомотива увеличивается на несколько десятилетий, да и стоимость этих работ дешевле, – рассказывает Томаш Чиха. – На локомотиве, который модернизировали на «ШААЗе» была установлена современная дизель-генераторная установка, которая включает в себя четырёхтактный 30-литровый дизельный двигатель Cummins и интегрированный генератор. Современная система управления локомотивом повышает эффективность работы тепловоза и позволяет экономить топливо. Это подтверждает и Александр Папировский, заместитель технического директора по модернизации тепловозов АО «ШААЗ», который отмечает, что на выходе получается фактически абсолютно новая машина европейского уровня с современным оборудованием. Здесь речь идёт о глубокой модернизации ТЭМ2-УГМК, поскольку обновлённый локомотив на 70 процентов состоит из европейских запчастей, от прежней машины осталась только нижняя экипажная часть. По пути из Шадринска до Норильска тепловоз преодолел более четырёх тысяч километров по суше и воде. Вместе с Александром Папировским его сопровождали машинисты «Норникеля», которые прошли в «ШААЗ» обучение по управлению новой техникой. - Это наш первый опыт работы на Крайнем Севере. И нам очень важно посмотреть, как машина будет эксплуатироваться в местных климатических условиях, - рассказывает Александр Папировский. - Наше предприятие участвует в проекте с 2014 года - тогда мы модернизировали первую машину. В настоящее время 75 обновленных локомотивов работают на предприятиях холдинга «Уральская металлургическая компания», в его состав входит и наш Шадринский автоагрегатный завод. География эксплуатации усовершенствованных нами машин охватывает Урал, Сибирь, Башкирию и Кемерово. Сегодня это единственный в России проект по модернизации локомотивов, который имеет сертификат соответствия требованиям регламента по безопасности подвижного железнодорожного состава. Модернизация продляет срок службы базового локомотива ТЭМ-2 до 62 двух лет, тогда как изначально срок его эксплуатации составлял всего 32 года. При этом на выходе предприятие получает современную, надёжную машину европейского уровня. В результате модернизации существенно улучшились технические характеристики тепловоза, и управление им стало более удобным. Александр Понамарёв, заместитель начальника участка ремонта локомотивов «Норильсктрансремонта», поясняет, что были срезаны капот, дизель, демонтирована кабина, и всё изготовлено заново, по новому формату. Обзор из кабины машиниста стал лучше, что сделало маневрирование более безопасным. В модернизированном тепловозе также заменена силовая установка - на американскую, установлен дизель Cummins. - У обновлённого локомотива два двигателя: один предназначен для маневровой работы и перетяжки грузов, второй рассчитан на аварийный случай, и если форс-мажор - поддержит работоспособность тепловоза и не даст ему переморозиться. Радуют глаз и новые компьютеры, схемотехника. Кроме того, здесь очень много сделано для удобства машиниста: установлены инфракрасные обогреватели, холодильник, микроволновка, - перечисляет плюсы обновлённой машины Александр Понамарёв. Модернизация тепловоза длилась шесть месяцев, сейчас он проходит испытания в депо, а в перспективе будет использоваться на грузоперевозках и выполнять функцию маневрового локомотива, этакой рабочей лошадки на предприятии. До конца года шадринцы отправят в Норильск ещё два ТЭМ2-УГМК, а в 2020 году модернизируют для «Норникеля» четыре тепловоза этой серии. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:247 Модернизация старых тепловозов - мера вынужденная, но экономически обоснованная. Это даёт возможность продлить срок службы локомотивов, выпущенных в80-90-х годах, ещё на 30 лет и существенно улучшить их технические параметры.Купить новый тепловоз непросто. Заводов, которые их выпускают, практически не осталось, а те, что есть, работают под заказ и в основном на нужды Российских железных дорог. Сегодня промышленные локомотивы выпускают всего два предприятия: Брянский машиностроительный завод и Людиновский тепловозный завод. Они физически не могут обеспечить потребности всех компаний. Помочь «Норникелю» решить проблему с локомотивами взялись партнёры из Венгрии.Руководитель проекта по модернизации локомотивов Томаш Чиха отмечает, что их компанияя Woodward-Mega уже более 25 лет занимается разработками в этой области. Начинали с модернизации магистральных машин для венгерских железных дорог, потом совершенствовали локомотивы для Латвии и Литвы. В настоящее время работают с Шадринским автоагрегатным заводом (АО «ШААЗ») по модернизации дизель-электрических и дизель-гидравлических локомотивов. Причин заняться совершенствованием устаревших тепловозов несколько - это и морально устаревшая и изношенная техника, и отсутствие специализированных заводов, и дороговизна новых локомотивов.- Сделав экономические и технические расчёты, мы выяснили, что при модернизации срок службы локомотива увеличивается на несколько десятилетий, да и стоимость этих работ дешевле, – рассказывает Томаш Чиха. – На локомотиве, который модернизировали на «ШААЗе» была установлена современнаядизель-генераторная установка, которая включает в себя четырёхтактный 30-литровый дизельный двигатель Cummins и интегрированный генератор. Современная система управления локомотивом повышает эффективность работы тепловоза и позволяет экономить топливо.Это подтверждает и Александр Папировский, заместитель технического директора по модернизации тепловозов АО «ШААЗ», который отмечает, что на выходе получается фактически абсолютно новая машина европейского уровня с современным оборудованием. Здесь речь идёт о глубокой модернизации ТЭМ2-УГМК, поскольку обновлённый локомотив на 70 процентов состоит из европейских запчастей, от прежней машины осталась только нижняя экипажная часть. По пути из Шадринска до Норильска тепловоз преодолел более четырёх тысяч километров по суше и воде. Вместе с Александром Папировским его сопровождали машинисты «Норникеля», которые прошли в «ШААЗ» обучение по управлению новой техникой.- Это наш первый опыт работы на Крайнем Севере. И нам очень важно посмотреть, как машина будет эксплуатироваться в местных климатических условиях, - рассказывает Александр Папировский. - Наше предприятие участвует в проекте с 2014 года - тогда мы модернизировали первую машину. В настоящее время 75 обновленных локомотивов работают на предприятиях холдинга «Уральская металлургическая компания», в его состав входит и наш Шадринский автоагрегатный завод. География эксплуатации усовершенствованных нами машин охватывает Урал, Сибирь, Башкирию и Кемерово.Сегодня это единственный в России проект по модернизации локомотивов, который имеет сертификат соответствия требованиям регламента по безопасности подвижного железнодорожного состава. Модернизация продляет срок службы базового локомотива ТЭМ-2 до 62 двух лет, тогда как изначально срок его эксплуатации составлял всего 32 года. При этом на выходе предприятие получает современную, надёжную машину европейского уровня.В результате модернизации существенно улучшились технические характеристики тепловоза, и управление им стало более удобным. Александр Понамарёв, заместитель начальника участка ремонта локомотивов «Норильсктрансремонта», поясняет, что были срезаны капот, дизель, демонтирована кабина, и всё изготовлено заново, по новому формату. Обзор из кабины машиниста стал лучше, что сделало маневрирование более безопасным. В модернизированном тепловозе также заменена силовая установка - на американскую, установлен дизель Cummins.- У обновлённого локомотива два двигателя: один предназначен для маневровой работы и перетяжки грузов, второй рассчитан на аварийный случай, и если форс-мажор - поддержит работоспособность тепловоза и не даст ему переморозиться. Радуют глаз и новые компьютеры, схемотехника. Кроме того, здесь очень много сделано для удобства машиниста: установлены инфракрасные обогреватели, холодильник, микроволновка, - перечисляет плюсы обновлённой машины Александр Понамарёв.Модернизация тепловоза длилась шесть месяцев, сейчас он проходит испытания в депо, а в перспективе будет использоваться на грузоперевозках и выполнять функцию маневрового локомотива, этакой рабочей лошадки на предприятии. До конца года шадринцы отправят в Норильск ещё два ТЭМ2-УГМК, а в 2020 году модернизируют для «Норникеля» четыре тепловоза этой серии.Фото Владимира Макушкина