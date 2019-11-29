Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41725

29 ноября 2019, 13:10



В красноярском выставочном центре «Сибирь» пройдёт 5-й Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+».

Организаторами центральной региональной площадки Всероссийского фестиваля науки Красноярского края являются Министерство науки и высшего образования РФ, правительство Красноярского края, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, Сибирский федеральный университет. Партнёр-соорганизатор фестиваля – «Норникель». 29-30 ноября в выставочном центре «Сибирь» проходит интерактивная научно-популярная выставка «Система открытий», в которой принимают участие красноярские вузы, учреждения дополнительного образования, музеи, библиотеки, институты Сибирского отделения РАН, а также наукоёмкие и инновационные предприятия края. Программа выставки охватит ключевые научные, образовательные и просветительские темы и события города и станет площадкой открытого взаимодействия между разными поколениями. Также в «Сибири» состоятся лекции именитых российских и зарубежных учёных. На площадках фестиваля пройдут открытые лекции, сеансы актуальных научно-познавательных фильмов, уникальные научные шоу, мастер-классы и конкурсы для детей. Сегодня в гранд-холле «Сибирь» запланирована торжественная церемония открытия фестиваля, а также вечерняя научно-развлекательная программа. Основная выставка «Система открытий» пройдёт сегодня и завтра и охватит первый и пятый павильоны МВДЦ «Сибирь».

Просмотров:216 В череде научно-просветительских мероприятий России Фестиваль науки «NAUKA 0+» в Красноярске станет юбилейным и одним из крупнейших и ярких событий 2019 года, прошедших по всей стране.Организаторами центральной региональной площадки Всероссийского фестиваля науки Красноярского края являются Министерство науки и высшего образования РФ, правительство Красноярского края, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, Сибирский федеральный университет. Партнёр-соорганизатор фестиваля – «Норникель».29-30 ноября в выставочном центре «Сибирь» проходит интерактивная научно-популярная выставка «Система открытий», в которой принимают участие красноярские вузы, учреждения дополнительного образования, музеи, библиотеки, институты Сибирского отделения РАН, а также наукоёмкие и инновационные предприятия края. Программа выставки охватит ключевые научные, образовательные и просветительские темы и события города и станет площадкой открытого взаимодействия между разными поколениями. Также в «Сибири» состоятся лекции именитых российских и зарубежных учёных.На площадках фестиваля пройдут открытые лекции, сеансы актуальных научно-познавательных фильмов, уникальные научные шоу, мастер-классы и конкурсы для детей.Сегодня в гранд-холле «Сибирь» запланирована торжественная церемония открытия фестиваля, а также вечерняя научно-развлекательная программа. Основная выставка «Система открытий» пройдёт сегодня и завтра и охватит первый и пятый павильоны МВДЦ «Сибирь».