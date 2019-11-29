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29 ноября 2019, 13:18



В Норильске прошёл правовой семинар «Молодёжь. Правонарушение. Ответственность. Будущее».

В рамках проведения семинара обсудили вопросы девиантного поведения, мошенничества, правонарушений в молодёжной среде, а также курения, употребления алкогольной продукции и наркотических веществ молодыми людьми. С приветственным словом к участникам семинара обратился врио начальника Отдела МВД России по городу Норильску, подполковник внутренней службы Мурад Вагабов. Он акцентировал внимание собравшихся на вопросе необходимости более активного информирования населения о видах мошенничества и их профилактике. Старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Наталья Цауня рассказала о том, как отразится употребление наркотических веществ на будущем молодого человека. Врио начальника отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Любовь Каськаева отметила, что доверие между родителями и детьми — залог своевременной ликвидации проблем молодёжи с законом. Старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Евгений Никитин раздал участникам плакаты о противодействии мошенничеству и призвал к активному взаимодействию с участковыми. Врио начальника отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Екатерина Смирнова рассказала о поступлении в вузы МВД и преимуществах службы в полиции. О профилактике ранней зависимости у детей рассказали клинический психолог Светлана Зенина и педагог-психолог Ирина Хабалова. Обеспечение благоприятного микроклимата в семье, по словам психологов, - важная составляющая профилактики девиантного поведения и правонарушений среди молодёжи. Кроме того, участники дискуссии обсудили необходимость разработки и размещения социальной рекламы в социальных сетях и в подъездах жилых домов. По словам директора управляющей компании «СеверныйБыт», депутата городского Совета Надежды Оробинской, эскизы социальной рекламы обязательно должны быть согласованы с собственниками многоквартирных домов. В ходе обсуждения полицейские и общественники отметили актуальность темы семинара и приняли решение об организации круглого стола с участниками воспитательного и образовательного процессов. «Считаю, что важно объяснить молодёжи, что за каждым необдуманным действием следует ответственность, а полицейские и родители стремятся оградить молодёжь от ошибок, а не мешают им жить», — подвёл итоги семинара член Молодёжного парламента Дмитрий Сологуб. Фото Леонида Тресцова

Просмотров:235 Организаторами выступили члены Молодёжного парламента. Мероприятие прошло в Отделе МВД России по городу Норильску в формате просветительско-дискуссионной площадки для представителей правоохранительных органов, общественности, молодёжи и родителей. В качестве экспертов, помимо полицейских, приняли участие норильские депутаты и члены Общественного совета при ОМВД.В рамках проведения семинара обсудили вопросы девиантного поведения, мошенничества, правонарушений в молодёжной среде, а также курения, употребления алкогольной продукции и наркотических веществ молодыми людьми.С приветственным словом к участникам семинара обратился врио начальника Отдела МВД России по городу Норильску, подполковник внутренней службы Мурад Вагабов. Он акцентировал внимание собравшихся на вопросе необходимости более активного информирования населения о видах мошенничества и их профилактике.Старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Наталья Цауня рассказала о том, как отразится употребление наркотических веществ на будущем молодого человека. Врио начальника отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Любовь Каськаева отметила, что доверие между родителями и детьми — залог своевременной ликвидации проблем молодёжи с законом. Старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Евгений Никитин раздал участникам плакаты о противодействии мошенничеству и призвал к активному взаимодействию с участковыми. Врио начальника отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Екатерина Смирнова рассказала о поступлении в вузы МВД и преимуществах службы в полиции. О профилактике ранней зависимости у детей рассказали клинический психолог Светлана Зенина и педагог-психолог Ирина Хабалова. Обеспечение благоприятного микроклимата в семье, по словам психологов, - важная составляющая профилактики девиантного поведения и правонарушений среди молодёжи.Кроме того, участники дискуссии обсудили необходимость разработки и размещения социальной рекламы в социальных сетях и в подъездах жилых домов. По словам директора управляющей компании «СеверныйБыт», депутата городского Совета Надежды Оробинской, эскизы социальной рекламы обязательно должны быть согласованы с собственниками многоквартирных домов. В ходе обсуждения полицейские и общественники отметили актуальность темы семинара и приняли решение об организации круглого стола с участниками воспитательного и образовательного процессов.«Считаю, что важно объяснить молодёжи, что за каждым необдуманным действием следует ответственность, а полицейские и родители стремятся оградить молодёжь от ошибок, а не мешают им жить», — подвёл итоги семинара член Молодёжного парламента Дмитрий Сологуб.Фото Леонида Тресцова