Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41727

29 ноября 2019, 13:20



На Таймыре подведены итоги районного конкурса «Возрождение национальных традиций».

Конкурс проводился в два этапа по трём номинациям. Члены конкурсной комиссии при оценке конкурсантов смотрели на соблюдение национальных обрядов, обычаев и традиций, знание родного языка, степень профессиональных навыков автора, активность участия в общественной жизни и мероприятиях посёлка. Так, лучшей в номинации «Национальные традиции и культура - потомкам» стала семья Сахатиных из посёлка Хета сельского поселения Хатанга, которые считают, что только семья может обеспечить сохранение национальных традиций и обычаев, заповедей, передать потомкам всё положительное, что накапливается её народом веками. С раннего детства родители приучают детей к традициям, занятиям спортом, труду и любви к малой Родине. В номинации «Династия промысловиков» победу одержала семья потомственных рыбаков Ямкиных из посёлка Носок сельского поселения Караул. Родовым местом семьи является рыболовецкая точка Пелядка. Ефим и Аграфена воспитывают пятерых детей, занимаются выделкой шкуры и пошивом национальной одежды. Ефим работает в сельскохозяйственной артели «Заря» рыбаком, с детства приучает своих сыновей к нелёгкому рыбацкому промыслу. Ненцы Павел и Эльвира Яднэ из Тухардской тундры признаны победителем номинации «Оленеводческая кочевая семья». Их семейный стаж 23 года, кочевой образ жизни ведут всю свою жизнь. Победители и призёры конкурса будут отмечены дипломами и подарками, среди которых ноутбуки, бензиновые генераторы, электрические мясорубки и термопоты. Заслуженные награды вручат обладателям во время праздничных торжеств, посвящённых Дню Таймыра либо Новому году, которые пройдут во всех посёлках района. Организатором конкурса выступает управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства администрации муниципального района. Его целью является сохранение и развитие самобытной культуры, языков и традиций, духовных ценностей коренных малочисленных народов Севера.

Просмотров:191 В Дудинке состоялось заседание конкурсной комиссии, которая определила победителей и призёров ежегодного районного конкурса «Возрождение национальных традиций». С поселений района для участия поступило шесть заявок.Конкурс проводился в два этапа по трём номинациям. Члены конкурсной комиссии при оценке конкурсантов смотрели на соблюдение национальных обрядов, обычаев и традиций, знание родного языка, степень профессиональных навыков автора, активность участия в общественной жизни и мероприятиях посёлка.Так, лучшей в номинации «Национальные традиции и культура - потомкам» стала семья Сахатиных из посёлка Хета сельского поселения Хатанга, которые считают, что только семья может обеспечить сохранение национальных традиций и обычаев, заповедей, передать потомкам всё положительное, что накапливается её народом веками. С раннего детства родители приучают детей к традициям, занятиям спортом, труду и любви к малой Родине.В номинации «Династия промысловиков» победу одержала семья потомственных рыбаков Ямкиных из посёлка Носок сельского поселения Караул. Родовым местом семьи является рыболовецкая точка Пелядка. Ефим и Аграфена воспитывают пятерых детей, занимаются выделкой шкуры и пошивом национальной одежды. Ефим работает в сельскохозяйственной артели «Заря» рыбаком, с детства приучает своих сыновей к нелёгкому рыбацкому промыслу.Ненцы Павел и Эльвира Яднэ из Тухардской тундры признаны победителем номинации «Оленеводческая кочевая семья». Их семейный стаж 23 года, кочевой образ жизни ведут всю свою жизнь.Победители и призёры конкурса будут отмечены дипломами и подарками, среди которых ноутбуки, бензиновые генераторы, электрические мясорубки и термопоты. Заслуженные награды вручат обладателям во время праздничных торжеств, посвящённых Дню Таймыра либо Новому году, которые пройдут во всех посёлках района.Организатором конкурса выступает управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства администрации муниципального района. Его целью является сохранение и развитие самобытной культуры, языков и традиций, духовных ценностей коренных малочисленных народов Севера.