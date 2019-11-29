Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41728

29 ноября 2019, 15:18



На Таймыре открылась самая северная ледовая переправа.

Подрядчиком по её устройству и содержанию является ООО «АртикЭнерго», которое ежедневно отслеживает гидрологическую, гляциологическую и метеорологическую обстановку. Эксплуатация ледовой переправы по весовым нагрузкам осуществляется в соответствии с его актами обследований и промеров. Установлены допустимые нагрузки для колесного транспорта – 3,8 тонны, для гусеничного – 4,7 тонны. При движении по ледовой дороге необходимо соблюдать расстояние между транспортными средствами не менее 20 метров. Допускается скорость движения транспорта не более 10 км в час. Стоянка транспортных средств на ледовой переправе запрещена. Установлен регламент работы ледовой переправы – с 8.00 до 18.00 в рабочие дни. Самая северная ледовая переправа обустроена и введена в эксплуатацию за счет бюджета муниципального района. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:192 В Таймырском муниципальном районе началось движение по ледовой переправе остров Диксон – посёлок Диксон. Она будет служить мостом между островной и материковой частями Диксона вплоть до июня 2020 года. Протяжённость самой северной ледовой дороги составляет 5,4 км, ширина 20 метров.Подрядчиком по её устройству и содержанию является ООО «АртикЭнерго», которое ежедневно отслеживает гидрологическую, гляциологическую и метеорологическую обстановку. Эксплуатация ледовой переправы по весовым нагрузкам осуществляется в соответствии с его актами обследований и промеров.Установлены допустимые нагрузки для колесного транспорта – 3,8 тонны, для гусеничного – 4,7 тонны. При движении по ледовой дороге необходимо соблюдать расстояние между транспортными средствами не менее 20 метров. Допускается скорость движения транспорта не более 10 км в час. Стоянка транспортных средств на ледовой переправе запрещена.Установлен регламент работы ледовой переправы – с 8.00 до 18.00 в рабочие дни.Самая северная ледовая переправа обустроена и введена в эксплуатацию за счет бюджета муниципального района.Фото Дениса Кожевникова