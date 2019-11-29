Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41729

29 ноября 2019, 15:27



Красноярцам разрешили жениться в интернете.

По его словам, электронная регистрация брака требует наличия у жениха и невесты цифровой подписи. Впрочем, он отметил, что на данный момент процедура достаточно сложна и выглядит следующим образом. Инициатор брака через личный кабинет должен сделать предложение своей второй половине, у которой также должен быть зарегистрирован личный кабинет. После получения ответа, заверенного электронной подписью, можно будет подать двойное заявление на регистрацию. В этом году на такой эксперимент пошли пока только десять пар. Уже сейчас в личном кабинете доступна услуга по бронированию дат церемонии бракосочетания, что позволило существенно сократить очереди в отделах ведомства. В дальнейшем церемонии смогут проводиться и без участия сотрудников ЗАГСа. В агентстве надеются на рост популярности электронных сервисов. В 2024 году должен состояться полный переход агентства на единую информационную платформу. В ЗАГСе рассчитывают, что запись некоторых актов гражданского состояния вскоре будет осуществляться даже без заявления – как в США и Европе. Это касается, к примеру, свидетельства о рождении, которое будут выдавать на основе информации из медучреждения: родителям только останется определиться с именем. Если заявитель будет получать свидетельство о рождении в МФЦ, то его автоматически поставят в очередь в детский сад, на все виды субсидий, материнский капитал и пр. Депутаты уточнили, насколько вероятны ошибки при переводе всех документов в цифровой вид. Грешилов ответил, что вероятность мала, поскольку каждый документ проходит через двух операторов.

Просмотров:218 Жителям Красноярского края стала доступна услуга оформления регистрации брака в интернете через портал госуслуг, рассказал депутатам Заксобрания руководитель Агентства записи актов гражданского состояния региона Александр Грешилов.По его словам, электронная регистрация брака требует наличия у жениха и невесты цифровой подписи.Впрочем, он отметил, что на данный момент процедура достаточно сложна и выглядит следующим образом.Инициатор брака через личный кабинет должен сделать предложение своей второй половине, у которой также должен быть зарегистрирован личный кабинет. После получения ответа, заверенного электронной подписью, можно будет подать двойное заявление на регистрацию. В этом году на такой эксперимент пошли пока только десять пар.Уже сейчас в личном кабинете доступна услуга по бронированию дат церемонии бракосочетания, что позволило существенно сократить очереди в отделах ведомства. В дальнейшем церемонии смогут проводиться и без участия сотрудников ЗАГСа.В агентстве надеются на рост популярности электронных сервисов. В 2024 году должен состояться полный переход агентства на единую информационную платформу.В ЗАГСе рассчитывают, что запись некоторых актов гражданского состояния вскоре будет осуществляться даже без заявления – как в США и Европе. Это касается, к примеру, свидетельства о рождении, которое будут выдавать на основе информации из медучреждения: родителям только останется определиться с именем. Если заявитель будет получать свидетельство о рождении в МФЦ, то его автоматически поставят в очередь в детский сад, на все виды субсидий, материнский капитал и пр.Депутаты уточнили, насколько вероятны ошибки при переводе всех документов в цифровой вид. Грешилов ответил, что вероятность мала, поскольку каждый документ проходит через двух операторов.