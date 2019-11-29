Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41730

29 ноября 2019, 15:28



Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт.

Аферисты нередко действуют в очереди к банкомату. Так, клиент который обслуживается перед вами, якобы забывает свою карту в картоприёмнике. Вы по понятным причинам автоматически её вынимаете, после чего «забывчивый» клиент подходит за пропажей, и, проверяя баланс, уверяет, что со счета сняты 5–15 тыс. рублей. Тут же находится и свидетель процесса, который подтверждает версию «жертвы». При этом «пострадавший» угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев, что с легкостью позволит доказать вашу вину. Это похоже на схему с игрой в напёрстки, где тоже есть свидетели и актёр. Также разыгрывается сценка, мошенников обычно несколько, отмечают полицейские. Как показывает практика, такие ситуации возникают не в офисах банков, а в менее людных местах. Как избежать таких ситуаций? Эксперты не рекомендуют изымать чужую карту из банкомата. Можно дождаться, когда он «проглотит» её, после чего держатель будет сам разбираться с кредитной организацией. Если вы все же оказались в подобной ситуации и даже взяли в руки по чьей-то просьбе чужую карту, ничего страшного не произошло. Не надо поддаваться психологическому прессингу, даже если на карте ваши отпечатки. Спокойно вызывайте полицию. Помните, что на банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком. Другими словами, мошенники не смогут доказать вашу мнимую вину. Скорее всего, они скроются ещё до приезда полиции. Стоит также позвонить в банк, сообщить адрес и номер банкомата, чтобы зафиксировать факт и сохранить видеозаписи. Постараться снять лица мошенников на телефон, советуют специалисты. После этого надо написать заявление в полицию о том, что в отношении вас была попытка совершить мошеннические действия в составе организованной группы.

Просмотров:326 Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт. Они используют распространённый вариант социальной инженерии, модифицируя методы автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.Аферисты нередко действуют в очереди к банкомату. Так, клиент который обслуживается перед вами, якобы забывает свою карту в картоприёмнике.Вы по понятным причинам автоматически её вынимаете, после чего «забывчивый» клиент подходит за пропажей, и, проверяя баланс, уверяет, что со счета сняты 5–15 тыс. рублей. Тут же находится и свидетель процесса, который подтверждает версию «жертвы». При этом «пострадавший» угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев, что с легкостью позволит доказать вашу вину.Это похоже на схему с игрой в напёрстки, где тоже есть свидетели и актёр. Также разыгрывается сценка, мошенников обычно несколько, отмечают полицейские.Как показывает практика, такие ситуации возникают не в офисах банков, а в менее людных местах.Как избежать таких ситуаций? Эксперты не рекомендуют изымать чужую карту из банкомата. Можно дождаться, когда он «проглотит» её, после чего держатель будет сам разбираться с кредитной организацией.Если вы все же оказались в подобной ситуации и даже взяли в руки по чьей-то просьбе чужую карту, ничего страшного не произошло. Не надо поддаваться психологическому прессингу, даже если на карте ваши отпечатки. Спокойно вызывайте полицию. Помните, что на банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком. Другими словами, мошенники не смогут доказать вашу мнимую вину. Скорее всего, они скроются ещё до приезда полиции.Стоит также позвонить в банк, сообщить адрес и номер банкомата, чтобы зафиксировать факт и сохранить видеозаписи. Постараться снять лица мошенников на телефон, советуют специалисты.После этого надо написать заявление в полицию о том, что в отношении вас была попытка совершить мошеннические действия в составе организованной группы.