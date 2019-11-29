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29 ноября 2019, 15:28

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт.


Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт. Они используют распространённый вариант социальной инженерии, модифицируя методы автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.
Аферисты нередко действуют в очереди к банкомату. Так, клиент который обслуживается перед вами, якобы забывает свою карту в картоприёмнике.
Вы по понятным причинам автоматически её вынимаете, после чего «забывчивый» клиент подходит за пропажей, и, проверяя баланс, уверяет, что со счета сняты 5–15 тыс. рублей. Тут же находится и свидетель процесса, который подтверждает версию «жертвы». При этом «пострадавший» угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев, что с легкостью позволит доказать вашу вину.
Это похоже на схему с игрой в напёрстки, где тоже есть свидетели и актёр. Также разыгрывается сценка, мошенников обычно несколько, отмечают полицейские.
Как показывает практика, такие ситуации возникают не в офисах банков, а в менее людных местах.
Как избежать таких ситуаций? Эксперты не рекомендуют изымать чужую карту из банкомата. Можно дождаться, когда он «проглотит» её, после чего держатель будет сам разбираться с кредитной организацией.
Если вы все же оказались в подобной ситуации и даже взяли в руки по чьей-то просьбе чужую карту, ничего страшного не произошло. Не надо поддаваться психологическому прессингу, даже если на карте ваши отпечатки. Спокойно вызывайте полицию. Помните, что на банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком. Другими словами, мошенники не смогут доказать вашу мнимую вину. Скорее всего, они скроются ещё до приезда полиции.
Стоит также позвонить в банк, сообщить адрес и номер банкомата, чтобы зафиксировать факт и сохранить видеозаписи. Постараться снять лица мошенников на телефон, советуют специалисты.
После этого надо написать заявление в полицию о том, что в отношении вас была попытка совершить мошеннические действия в составе организованной группы.

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