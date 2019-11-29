Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41732

29 ноября 2019, 16:28



Художник Анна Берналь представила своё видение норильского дома.

«Я хочу собрать истории из жизни людей, живущих в разных домах, стилизовав каждую под один панельный блок-книжку. Вместе они будут складываться в собирательный образ норильского дома с настоящими историями их жителей», - поделилась идеей проекта резидент PolArt. В Норильске Анна впервые. Ещё до приезда в наш города она кинула клич в соцсетях, рассчитывая найти 12 человек, готовых побеседовать с ней, показать на примере своей квартиры, как живут норильчане. В итоге откликнулись сразу 24 человека. Анна решила никому не отказывать, «заселив» в собирательный норильский дом в два раза больше жильцов. По окончании работы она представила в арт-резиденции рисунки и миниатюрные книжки, а также открытки, нарисованные её норильскими собеседниками. Основную идею удалось реализовать, но на многое не хватило времени, признаётся художница. Не хватило его на качественное полиграфическое воплощение 24 интервью. К ним хотелось нарисовать больше иллюстраций, хотелось распечатать мини-книжки большим тиражом, а не в единственных экземплярах. Не хватило также времени на долгие прогулки по вечерним заснеженным улицам, как она мечтала. Не удалось увидеть настоящее полноцветное северное сияние. Анна ехала в Норильск, как и многие гости, с набором стереотипов о Норильске: огромные сугробы, песцы на улицах, трава не растёт и прочий апокалипсис. И почти ничего из этого набора она не увидела. Зато увидела и воплотила в своих рисунках мечты норильчан – то, что ей открылось и запомнилось. Тёплые мечты открытых и отзывчивых людей. Фото Александра Харитонова

Просмотров:188 Анна Берналь приехала из Санкт-Петербурга в Норильск для реализации авторского проекта «Дом в Норильске». Её идея стала одной из пяти, победивших на российском конкурсе арт-резиденции по поддержке самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды.«Я хочу собрать истории из жизни людей, живущих в разных домах, стилизовав каждую под один панельный блок-книжку. Вместе они будут складываться в собирательный образ норильского дома с настоящими историями их жителей», - поделилась идеей проекта резидент PolArt.В Норильске Анна впервые. Ещё до приезда в наш города она кинула клич в соцсетях, рассчитывая найти 12 человек, готовых побеседовать с ней, показать на примере своей квартиры, как живут норильчане. В итоге откликнулись сразу 24 человека. Анна решила никому не отказывать, «заселив» в собирательный норильский дом в два раза больше жильцов.По окончании работы она представила в арт-резиденции рисунки и миниатюрные книжки, а также открытки, нарисованные её норильскими собеседниками. Основную идею удалось реализовать, но на многое не хватило времени, признаётся художница. Не хватило его на качественное полиграфическое воплощение 24 интервью. К ним хотелось нарисовать больше иллюстраций, хотелось распечатать мини-книжки большим тиражом, а не в единственных экземплярах. Не хватило также времени на долгие прогулки по вечерним заснеженным улицам, как она мечтала. Не удалось увидеть настоящее полноцветное северное сияние.Анна ехала в Норильск, как и многие гости, с наборомстереотипов о Норильске: огромные сугробы, песцы на улицах, трава не растёт и прочий апокалипсис. И почти ничего из этого набора она не увидела. Зато увидела и воплотила в своих рисунках мечты норильчан – то, что ей открылось и запомнилось. Тёплые мечты открытых и отзывчивых людей.Фото Александра Харитонова