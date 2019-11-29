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29 ноября 2019, 16:51



В Красноярске определились команды – участники конкурса «Волшебный лёд Сибири».

В номинации «Снег» к конкурсу допущены команды из Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Богородского, Ижевска и Шелехова, Якутии, а также Китая, Казахстана, Беларуси, Литвы. В номинации «Лёд» свои скульптуры покажут команды из Красноярска, Новосибирска, Ангарска, Екатеринбурга, Кызыла, Краснокаменска, Петрозаводска, а также из Китая. Фестиваль проходит в Красноярске с 2013 года. Организаторы вернут мероприятие на набережную Енисея, которую в новогодние дни украсят множеством скульптур, созданных конкурсантами. «Фестиваль-конкурс проводится в Красноярске уже в восьмой раз. Это масштабное и запоминающееся зимнее событие. Каждый год талантливые скульпторы помогают делать пространство города более художественным, в котором жителям и гостям города приятно находиться. Кроме того, одной из целей фестиваля является формирование бренда Красноярска как города уникальных арт-технологий», – поделилась мнением член жюри, заместитель руководителя главного управления культуры Марина Монакова. Увидеть, как участники фестиваля-конкурса «Волшебный лёд Сибири» будут создавать снежно-ледовые скульптуры, жители и гости города смогут с 13 января 2020 года. Фестиваль-конкурс пройдёт на набережной Енисея (пешеходная зона от ул. Вейнбаума до ул. Диктатуры Пролетариата).

Просмотров:194 В январе 2020 года в краевой столице пройдЁт VIII открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири». Накануне конкурсная комиссия определила команды участников фестиваля.В номинации «Снег» к конкурсу допущены команды из Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Богородского, Ижевска и Шелехова, Якутии, а также Китая, Казахстана, Беларуси, Литвы.В номинации «Лёд» свои скульптуры покажут команды из Красноярска, Новосибирска, Ангарска, Екатеринбурга, Кызыла, Краснокаменска, Петрозаводска, а также из Китая.Фестиваль проходит в Красноярске с 2013 года. Организаторы вернут мероприятие на набережную Енисея, которую в новогодние дни украсят множеством скульптур, созданных конкурсантами.«Фестиваль-конкурс проводится в Красноярске уже в восьмой раз. Это масштабное и запоминающееся зимнее событие. Каждый год талантливые скульпторы помогают делать пространство города более художественным, в котором жителям и гостям города приятно находиться. Кроме того, одной из целей фестиваля является формирование бренда Красноярска как города уникальных арт-технологий», – поделилась мнением член жюри, заместитель руководителя главного управления культуры Марина Монакова.Увидеть, как участники фестиваля-конкурса «Волшебный лёд Сибири» будут создавать снежно-ледовые скульптуры, жители и гости города смогут с 13 января 2020 года.Фестиваль-конкурс пройдёт на набережной Енисея (пешеходная зона от ул. Вейнбаума до ул. Диктатуры Пролетариата).