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29 ноября 2019, 17:46



Красноярск вошёл в пятёрку городов, не жалеющих средств на Новый год.

Во главе рейтинга, естественно, Москва, которая намерена потратить на праздник более 300 млн рублей. Следом идёт Санкт-Петербург - 108 млн. На третьем - столица Татарстана Казань - 106 млн рублей. В четвёрке оказалась Пермь, готовая выложить из казны 75 млн рублей. Замыкает пятёрку Красноярск - 38,4 млн рублей. Остальные города ведут себя гораздо экономнее. Екатеринбург рад 25 млн рублей и Норильск - 18,2 млн. Петропавловск-Камчатский уложится в 1,2 млн, Уфа - в 0,5 млн. Омск решил ни в чём себе не отказывать и гулять на 400 тысяч рублей.

Просмотров:184 Красноярск вошёл в пятёрку городов, не жалеющих средств на Новый год. Такие данные опубликовали аналитики издания Daily Storm, исследовав предпраздничные госзакупки.Во главе рейтинга, естественно, Москва, которая намерена потратить на праздник более 300 млн рублей. Следом идёт Санкт-Петербург - 108 млн. На третьем - столица Татарстана Казань - 106 млн рублей. В четвёрке оказалась Пермь, готовая выложить из казны 75 млн рублей. Замыкает пятёрку Красноярск - 38,4 млн рублей.Остальные города ведут себя гораздо экономнее. Екатеринбург рад 25 млн рублей и Норильск - 18,2 млн.Петропавловск-Камчатский уложится в 1,2 млн, Уфа - в 0,5 млн. Омск решил ни в чём себе не отказывать и гулять на 400 тысяч рублей.