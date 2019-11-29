Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41736

29 ноября 2019, 18:02



«Зима в движении!». Уже в это воскресенье база «Оль-Гуль» приглашает норильчан на праздник открытия нового зимнего сезона.

С 12 до 15 часов в помещении базы и на прилегающих территориях стартует сразу несколько интерактивных площадок. Участники торжественного открытия примут участие в зрительском голосовании на лучшую работу выставки творческих работ конкурса детского рисунка «Папа, мама, я – лыжная семья!», станут знаменитыми спортсменами в фотозоне «Лыжники», эксперты посетят выставку-презентацию итогов проекта «Территория: Красные камни». Маленьких северян ждёт площадка аквагрима, а семьи - интерактивный мастер-класс «Кусочек лета». В экобеседке будут изготавливать горшочек и высаживать семечко. Напольные шашки порадуют любителей интеллектуальных игр. Самых выносливых приглашают на массовый лыжный забег в зачёт норматива ГТО. Также норильчан ждут настольный теннис, угощения в кафе, прокат лыж и снегоходов, катание на тюбингах, «банане», собачьих упряжках. «Развитие различных видов спорта и досуга — одно из главных направлений в нашей работе. Мы будем открывать новые объекты спортивной и туристической инфраструктуры и запускать регулярные занятия», - сообщает директор лыжной базы «Оль-Гуль» Полина Киселева. По всем интересующим вопросам, касающимся открытия нового зимнего сезона на «Оль-Гуле», можно звонить по телефону 47-05-55.

Просмотров:213 1 декабря лыжная база «Оль-Гуль» приглашает норильчан на городской зимний праздник, посвящённый открытию учреждения после ремонтных работ.С 12 до 15 часов в помещении базы и на прилегающих территориях стартует сразу несколько интерактивных площадок. Участники торжественного открытия примут участие в зрительском голосовании на лучшую работу выставки творческих работ конкурса детского рисунка «Папа, мама, я – лыжная семья!», станут знаменитыми спортсменами в фотозоне «Лыжники», эксперты посетят выставку-презентацию итогов проекта «Территория: Красные камни». Маленьких северян ждёт площадка аквагрима, а семьи - интерактивный мастер-класс «Кусочек лета». В экобеседке будут изготавливать горшочек и высаживать семечко.Напольные шашки порадуют любителей интеллектуальных игр. Самых выносливых приглашают на массовый лыжный забег в зачёт норматива ГТО. Также норильчан ждут настольный теннис, угощения в кафе, прокат лыж и снегоходов, катание на тюбингах, «банане», собачьих упряжках.«Развитие различных видов спорта и досуга — одно из главных направлений в нашей работе. Мы будем открывать новые объекты спортивной и туристической инфраструктуры и запускать регулярные занятия», - сообщает директор лыжной базы «Оль-Гуль» Полина Киселева.По всем интересующим вопросам, касающимся открытия нового зимнего сезона на «Оль-Гуле», можно звонить по телефону 47-05-55.