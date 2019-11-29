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29 ноября 2019, 18:05



В Сочи прошёл корпоративный турнир по волейболу среди команд группы компаний «Норникель». И среди мужчин, и среди женщин победу отпраздновали игроки «Норильскникельремонта».

Мужская дружина ремонтников в своей подгруппе с одинаковым счётом 3:0 обыграла Кольскую ГМК, ЗСК и команду Санкт-Петербурга. В финале турнира они встретились с Заполярным филиалом и оказались сильнее – 3:1. Бронзовые медали среди мужских команд достались волейболисткам из Саратова – «Норникель-ОЦО». В свою очередь женская команда «Норильскникельремонта» в подгруппе также уверенно взяла верх над соперниками: были переиграны команды головного офиса компании и ЗСК. В решающем матче турнира они тоже встретись с соперниками из Заполярного филиала и тоже вышли победителями встречи – 3:0. В матче за третье место между ЗСК и Кольской ГМК победу отпраздновали последние. «Пять лет подряд мы побеждаем в этом турнире. На мой взгляд, с каждым годом уровень состязаний растёт. На высоком уровне остаётся и организация турнира. Признаюсь, в этот раз нам пришлось приложить больше усилий, чтобы завоевать трофей, поскольку в финале мы встретились с достойным, принципиальным соперником, который тоже рассчитывал на победу», - отметил капитан мужской волейбольной команды «Ремонтник» Олег Воробьёв. В январе стартует очередная спартакиада «Норникеля», в том числе и по волейболу. Игры пройдут до марта. По традиции главными фаворитами состязаний и среди мужчин, и среди женщин являются команды «Норильскникельремонта». Фото участников соревнований

Просмотров:192 Победителей и призёров традиционных, 16-х по счёту, соревнований выявляли на базе санатория «Заполярье». В них приняли участие восемь мужских и шесть женских команд из Норильска, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Сочи и Мурманской области.Мужская дружина ремонтников в своей подгруппе с одинаковым счётом 3:0 обыграла Кольскую ГМК, ЗСК и команду Санкт-Петербурга. В финале турнира они встретились с Заполярным филиалом и оказались сильнее – 3:1. Бронзовые медали среди мужских команд достались волейболисткам из Саратова – «Норникель-ОЦО».В свою очередь женская команда «Норильскникельремонта» в подгруппе также уверенно взяла верх над соперниками: были переиграны команды головного офиса компании и ЗСК. В решающем матче турнира они тоже встретись с соперниками из Заполярного филиала и тоже вышли победителями встречи – 3:0. В матче за третье место между ЗСК и Кольской ГМК победу отпраздновали последние.«Пять лет подряд мы побеждаем в этом турнире. На мой взгляд, с каждым годом уровень состязаний растёт. На высоком уровне остаётся и организация турнира. Признаюсь, в этот раз нам пришлось приложить больше усилий, чтобы завоевать трофей, поскольку в финале мы встретились с достойным, принципиальным соперником, который тоже рассчитывал на победу», - отметил капитан мужской волейбольной команды «Ремонтник» Олег Воробьёв.В январе стартует очередная спартакиада «Норникеля», в том числе и по волейболу. Игры пройдут до марта. По традиции главными фаворитами состязаний и среди мужчин, и среди женщин являются команды «Норильскникельремонта».Фото участников соревнований