Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41738

29 ноября 2019, 19:30



Авиакомпания NordStar создаёт отряд бортпроводников в Норильске.

Причина расширения штата сотрудников - в оптимизации работы авиакомпании. По словам начальника службы бортпроводников NordStar Марины Зофман, в пункте постоянного пребывания самолётов авиакомпании, в городе Норильске, определённые рейсы удобнее обслуживать персоналу, проживающему именно здесь. Это исключает сугубо профессиональные риски, связанные с отраслевыми нормативами нагрузки, работы и отдыха сотрудников авиационной сферы. На встречу с представителями авиакомпании и красноярского отделения NordStar в Норильске пришли около 80 человек из заявлявшихся 400. Конкурсная комиссия для личной беседы принимала соискателей два дня несколькими группами в разное время. Подавляющее большинство претендентов - девушки, однако были и 15 юношей, в сотрудничестве с которыми, по словам членов комиссии, авиакомпания весьма заинтересована. На собеседование приходили молодые люди от 23 до 35 лет, для которых работа в гражданской авиации является в той или иной степени давней мечтой. По словам Марины Зофман, некоторые решают стать бортпроводниками для того, чтобы сменить приевшуюся офисную работу, кто-то мечтает о небе с детства, но в силу тех или иных причин до сих пор не мог найти себе применение здесь, но практически всеми движет романтика. После собеседований отобранные кандидаты должны будут пройти специализированную медицинскую комиссию, которая должна стать решающим и самым важным этапом на пути к небу. Если по здоровью претендент проходит, он будет обучаться прямо в Норильске в течение 2,5 месяца, по истечении которых будущим бортпроводникам предстоит держать экзамен перед специалистами Росавиации. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:546 На этой неделе состоялись уже два собеседования с претендентами на эту должность.Причина расширения штата сотрудников - в оптимизации работы авиакомпании. По словам начальника службы бортпроводников NordStar Марины Зофман, в пункте постоянного пребывания самолётов авиакомпании, в городе Норильске, определённые рейсы удобнее обслуживать персоналу, проживающему именно здесь. Это исключает сугубо профессиональные риски, связанные с отраслевыми нормативами нагрузки, работы и отдыха сотрудников авиационной сферы.На встречу с представителями авиакомпании и красноярского отделения NordStar в Норильске пришли около 80 человек из заявлявшихся 400. Конкурсная комиссия для личной беседы принимала соискателей два дня несколькими группами в разное время. Подавляющее большинство претендентов - девушки, однако были и 15 юношей, в сотрудничестве с которыми, по словам членов комиссии, авиакомпания весьма заинтересована.На собеседование приходили молодые люди от 23 до 35 лет, для которых работа в гражданской авиации является в той или иной степени давней мечтой. По словам Марины Зофман, некоторые решают стать бортпроводниками для того, чтобы сменить приевшуюся офисную работу, кто-то мечтает о небе с детства, но в силу тех или иных причин до сих пор не мог найти себе применение здесь, но практически всеми движет романтика.После собеседований отобранные кандидаты должны будут пройти специализированную медицинскую комиссию, которая должна стать решающим и самым важным этапом на пути к небу. Если по здоровью претендент проходит, он будет обучаться прямо в Норильске в течение 2,5 месяца, по истечении которых будущим бортпроводникам предстоит держать экзамен перед специалистами Росавиации.Фото Дениса Кожевникова