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30 ноября 2019, 16:11



В эти минуты в Доме физической культуры проходит первый региональный фестиваль по уличному спорту и культуре «Движение улиц».

Организатор фестиваля - центр развития личности «Старт», а участниками стали почти 300 ребят от пяти лет и старше из Норильска, Кайеркана, Талнаха и Дудинки. Три дня они будут состязаться в десяти номинациях. Открывая фестиваль, Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике, приветствовала гостей, танцоров и спортсменов: - Сегодня все вы стали первооткрывателями фестиваля, который, надеюсь, наберёт большие обороты и состязаться в нём станет почётно и престижно. Уличный спорт завоёвывает всё большее количество поклонников как среди молодёжи, так и среди взрослых. Сегодня хочу всем пожелать удачи, творчества, креатива, позитивной энергии. Также Наталья Коростелева выразила слова благодарности идейному вдохновителю и организатору фестиваля Юлии Николаевой. В течение трёх фестивальных дней спортсмены и танцоры будут не только состязаться между собой, но и постигать азы новых для Норильска направлений: паркура, трикинга, футбольного и баскетбольного фристайла. Члены жюри и профи в своих направлениях Павел Цыганенко и Сергей Аверин отмечают довольно высокий уровень подготовки ребят, их энергию и желание покорять новые высоты. Фото Ирины Яринской

Просмотров:136 Организатор фестиваля - центр развития личности «Старт», а участниками стали почти 300 ребят от пяти лет и старше из Норильска, Кайеркана, Талнаха и Дудинки. Три дня они будут состязаться в десяти номинациях.Открывая фестиваль, Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике, приветствовала гостей, танцоров и спортсменов:- Сегодня все вы стали первооткрывателями фестиваля, который, надеюсь, наберёт большие обороты и состязаться в нём станет почётно и престижно. Уличный спорт завоёвывает всё большее количество поклонников как среди молодёжи, так и среди взрослых. Сегодня хочу всем пожелать удачи, творчества, креатива, позитивной энергии.Также Наталья Коростелева выразила слова благодарности идейному вдохновителю и организатору фестиваля Юлии Николаевой.В течение трёх фестивальных дней спортсмены и танцоры будут не только состязаться между собой, но и постигать азы новых для Норильска направлений: паркура, трикинга, футбольного и баскетбольного фристайла.Члены жюри и профи в своих направлениях Павел Цыганенко и Сергей Аверин отмечают довольно высокий уровень подготовки ребят, их энергию и желание покорять новые высоты.Фото Ирины Яринской