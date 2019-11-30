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30 ноября 2019, 19:01



Фестиваль света в Норильске открыт. Он раскинулся и под открытым небом, и в помещениях города, в общей сложности охватив четыре площадки.

По словам куратора выставки, Марины Кругловой, в Норильске собрались лучшие носители этого вида современного искусства, представляющие не только разные видения, но и поколения создателей. По словам советника ректора Строгановского училища Кирилла Гаврилина, открывавшего выставку, в значительной степени экспозиция олицетворяет единство искусства и технологий и призывает противостоять полярной ночи, наступившей сегодня. В то же время она перекликается во многом с «радугой Севера» - полярным сиянием. Подробнее о фестивале «Заполярка» расскажет в ближайшем номере. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:135 Основной «световой» площадкой стал все-таки Молодёжный центр, поскольку наслаждаться световыми композициями в парке на улице Комсомольской на открытом воздухе, к сожалению, не позволяет погода. Однако и там есть что посмотреть.По словам куратора выставки, Марины Кругловой, в Норильске собрались лучшие носители этого вида современного искусства, представляющие не только разные видения, но и поколения создателей.По словам советника ректора Строгановского училища Кирилла Гаврилина, открывавшего выставку, в значительной степени экспозиция олицетворяет единство искусства и технологий и призывает противостоять полярной ночи, наступившей сегодня. В то же время она перекликается во многом с «радугой Севера» - полярным сиянием.Подробнее о фестивале «Заполярка» расскажет в ближайшем номере.Фото Дениса Кожевникова