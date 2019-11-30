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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:01 Фестиваль света в Норильске открыт. Он раскинулся и под открытым небом, и в помещениях города, в общей сложности охватив четыре площадки.
16:11 В эти минуты в Доме физической культуры проходит первый региональный фестиваль по уличному спорту и культуре «Движение улиц».
19:30 Авиакомпания NordStar создаёт отряд бортпроводников в Норильске.
18:05 В Сочи прошёл корпоративный турнир по волейболу среди команд группы компаний «Норникель». И среди мужчин, и среди женщин победу отпраздновали игроки «Норильскникельремонта».
18:02 «Зима в движении!». Уже в это воскресенье база «Оль-Гуль» приглашает норильчан на праздник открытия нового зимнего сезона.
17:46 Красноярск вошёл в пятёрку городов, не жалеющих средств на Новый год.
16:51 В Красноярске определились команды – участники конкурса «Волшебный лёд Сибири».
16:28 Художник Анна Берналь представила своё видение норильского дома.
16:27 «Скалистый глубокий» станет первым автономным рудником «Норникеля».
15:28 Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт.
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