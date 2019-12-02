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2 декабря 2019, 15:51



В Норильске прошёл второй Арктический турнир ГТО с участием норильчан и таймырцев.

В итоговом протоколе среди девушек первой стала Виктория Папонова (г. Норильск), второе место заняла Полина Вербовикова (г. Дудинка), а третье - Екатерина Соловьёва (г. Норильск). Среди мужчин победу отпраздновал Павел Подрезов (г. Дудинка), за ним расположились Александр Пропоев (г. Норильск) и Алексей Пичуев (г. Дудинка). Переходящий кубок в общекомандном зачёте отправился в столицу Таймыра, а в прошлом году турнир выиграли норильчане. Напомним, Центр тестирования ГТО в Норильске появился в конце 2015 года на базе ДС «Арктика» и с 2016 года заработал в полном объёме. За это время знаки отличия получили 2 592 человека, 1 458 из них были удостоены золотых знаков. Фото участников турнира

Просмотров:265 Сборные Норильска и Дудинки шестой ступени (18-29 лет) состязались на манеже Дворца спорта «Арктика». Количество спортсменов в командах было не ограничено, но в итоговый зачёт шли лучшие десять результатов. Турнир включал в себя четыре испытания: прыжок с места, поднимание туловища, наклоны на скамье, а также отжимание для девушек и подтягивание для парней.В итоговом протоколе среди девушек первой стала Виктория Папонова (г. Норильск), второе место заняла Полина Вербовикова (г. Дудинка), а третье - Екатерина Соловьёва (г. Норильск). Среди мужчин победу отпраздновал Павел Подрезов (г. Дудинка), за ним расположились Александр Пропоев (г. Норильск) и Алексей Пичуев (г. Дудинка). Переходящий кубок в общекомандном зачёте отправился в столицу Таймыра, а в прошлом году турнир выиграли норильчане.Напомним, Центр тестирования ГТО в Норильске появился в конце 2015 года на базе ДС «Арктика» и с 2016 года заработал в полном объёме. За это время знаки отличия получили 2 592 человека, 1 458 из них были удостоены золотых знаков.Фото участников турнира