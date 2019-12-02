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2 декабря 2019, 16:00



В Норильске открыли новый лыжный сезон. По этому случаю на базе «Оль-Гуль» подготовили большую праздничную программу и представили горожанам обновленное спортсооружение.

- С каждым годом «Оль-Гуль» преображается, и я уверена, что в том числе и благодаря комфортным условиям, которые появились на лыжной базе, наши спортсмены смогут добиться новых рекордов и достижений. Вперёд, к новым победам! К поздравлениям присоединился и председатель Норильского городского совета депутатов Александр Пестряков: - Я и сам когда-то занимался лыжными гонками, имею спортивный разряд, поэтому понимаю, насколько важно предоставить спортсменам соответствующие условия, чтобы они могли достигать поставленных целей. Я уверен, что работы, проведённые на лыжной базе, по достоинству оценят норильчане - любители активного отдыха. Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб добавил, что к новому сезону лыжная база получила не только отремонтированные вестибюль, внутренние помещения и гардеробы, но и новое руководство - директором спортсооружения стала Полина Киселёва. - В руководстве лыжной базы появились новые люди, у них большие и амбициозные планы по расширению профиля и функционала базы. База «Оль-Гуль» любима не только спортсменами-лыжниками, здесь есть чем заняться и детям, и взрослым, - отметил Михаил Голуб. После торжественной части гости могли посетить интерактивные площадки (аквагрим, фотозона, настольный теннис, напольные шашки и прочие), оценить выставку творческих работ конкурса детского рисунка и приложить руку к созданию экобеседки, прокатиться на собачьих упряжках, тюбингах и банане. Также работал прокат лыж и снегоходов. Лыжная база «Оль-Гуль» открылась в 1977 году и по сей день является местом притяжения для тысяч норильчан. Там регулярно проходят соревнования городского уровня, первенства спортивных школ, спартакиады комбината и массовые лыжные старты. Также добавим, что строительно-монтажные работы в двухэтажном здании базы начались этим летом. Большое внимание было уделено замене электропроводки, значительно преобразился холл. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:255 С приветственной речью к любителям спорта обратилась заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева:- С каждым годом «Оль-Гуль» преображается, и я уверена, что в том числе и благодаря комфортным условиям, которые появились на лыжной базе, наши спортсмены смогут добиться новых рекордов и достижений. Вперёд, к новым победам!К поздравлениям присоединился и председатель Норильского городского совета депутатов Александр Пестряков:- Я и сам когда-то занимался лыжными гонками, имею спортивный разряд, поэтому понимаю, насколько важно предоставить спортсменам соответствующие условия, чтобы они могли достигать поставленных целей. Я уверен, что работы, проведённые на лыжной базе, по достоинству оценят норильчане - любители активного отдыха.Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб добавил, что к новому сезону лыжная база получила не только отремонтированные вестибюль, внутренние помещения и гардеробы, но и новое руководство - директором спортсооружения стала Полина Киселёва.- В руководстве лыжной базы появились новые люди, у них большие и амбициозные планы по расширению профиля и функционала базы. База «Оль-Гуль» любима не только спортсменами-лыжниками, здесь есть чем заняться и детям, и взрослым, - отметил Михаил Голуб.После торжественной части гости могли посетить интерактивные площадки (аквагрим, фотозона, настольный теннис, напольные шашки и прочие), оценить выставку творческих работ конкурса детского рисунка и приложить руку к созданию экобеседки, прокатиться на собачьих упряжках, тюбингах и банане. Также работал прокат лыж и снегоходов.Лыжная база «Оль-Гуль» открылась в 1977 году и по сей день является местом притяжения для тысяч норильчан. Там регулярно проходят соревнования городского уровня, первенства спортивных школ, спартакиады комбината и массовые лыжные старты.Также добавим, что строительно-монтажные работы в двухэтажном здании базы начались этим летом. Большое внимание было уделено замене электропроводки, значительно преобразился холл.Фото Владимира Макушкина