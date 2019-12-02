Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41750

2 декабря 2019, 16:36



Рудники «Комсомольский» и «Скалистый» соединили выработки на глубине 950 метров.

Подробнее об этом читайте в ближайших выпусках газеты «Заполярная Правда». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:297 Сбойку, как этот процесс называется на языке горняков, произвели 28 ноября с двух сторон: с одной стороны силами шахтостроительных подразделений ЗСК и подрядной организации «Канекс» (Москва) – с другой. Шахтостроители блестяще провели работу, соединившись метр в метр. Сбойка проведена для оптимальной доставки горной массы дальней выработки «Комсомольского» через ближайший ствол «Скалистого».Подробнее об этом читайте в ближайших выпусках газеты «Заполярная Правда».Фото Дениса Кожевникова