Вчера на лыжной базе «Оль-Гуль» в рамках проведения городского праздника «Зима в движении!» состоялось подведение итогов реализации проекта «Территория. Сезон 1» - первого этапа создания туристско-рекреационной точки в ущелье Красные Камни около Талнаха.
Выставку-презентацию итогов годовой работы Союза промышленников и предпринимателей Заполярья посетили более 300 человек. Любой желающий мог получить памятные сувениры с символикой проекта.
Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, открывая мероприятие, поприветствовал участников и рассказал о планах дальнейшего развития туристического кластера «Арктический», в который входит локация «Красные Камни».
По его словам, в ближайшее время будет принято решение о создании на Красных Камнях муниципальной особо охраняемой природной территории.
Руководитель проекта Полина Киселёва поблагодарила экспертов и партнёров, благодаря которым менее чем за год удалось провести почти 30 мероприятий различной направленности.
Это не только экологические субботники и обустройство туристических площадок, строительство беседки и обкатка глэмпинга, но также и конкурс детских рисунков, презентации туристического потенциала Норильска и Таймыра в Москве на Красной площади и в штаб-квартире РГО, помощь в реализации общегородских мероприятий. Ключевым словом в реализации проекта стало слово «дружба».
На презентации итогов проекта актив Союза промышленников и предпринимателей Заполярья рассказал о том, как обустраивалась территория Красных Камней, какие задачи решены и трудности преодолены, что предстоит сделать в будущем году.
Исполнительный директор Союза бизнес-омбудсмен Норильска Михаил Киселёв высказал слова благодарности партнёрам, вручил грамоты и специальные фотоальбомы с хроникой реализации проекта.
На итоговом мероприятии присутствовали представители компании «Точка роста», разрабатывающие генеральный план дальнейшего развития территории Красные Камни как места массового посещения в рамках туристического кластера «Арктический» Красноярского края.
Почётный полярник и турист, депутат Норильского городского Совета Леонид Соломаха обсудил с экспертами возможные пути развития новой туристической территории в Арктике.
Планируется, что с 2020 года проект Союза «Территория. Сезон 2» объединит развитие сразу двух локаций - лыжной базы «Оль-Гуль» и ущелья Красные Камни в единый туристический и рекреационный центр как для норильчан, так и для гостей Севера Красноярского края.
Продолжение реализации проекта в 2020 году поддержано Федеральным агентством по туризму и Российским союзом промышленников и предпринимателей, выступавшим ключевым партнёром в течение 2019 года.
Мероприятие гармонично вписалось в общую программу городского праздника «Зима в движении!» открытия обновлённой лыжной базы «Оль-Гуль».
Отметим, что днём ранее, 30 ноября, в Агентстве развития Норильска состоялась стратегическая сессия по созданию плана развития территории ущелья и водопада Красные Камни. Эксперты обсудили будущую стратегию локации в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Арктический» Красноярского края.
Союз представлял исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Заполярья Норильска Михаил Киселёв.
Коллектив Союза промышленников и предпринимателей Заполярья выражает огромную благодарность компании «Норникель» за поддержку реализации проекта в рамках гранта благотворительной программы «Мир новых возможностей».
Просмотров:392