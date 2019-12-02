Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41751

2 декабря 2019, 16:44



Подведены итоги первого этапа создания туристической точки «Красные Камни».

Выставку-презентацию итогов годовой работы Союза промышленников и предпринимателей Заполярья посетили более 300 человек. Любой желающий мог получить памятные сувениры с символикой проекта. Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, открывая мероприятие, поприветствовал участников и рассказал о планах дальнейшего развития туристического кластера «Арктический», в который входит локация «Красные Камни». По его словам, в ближайшее время будет принято решение о создании на Красных Камнях муниципальной особо охраняемой природной территории. Руководитель проекта Полина Киселёва поблагодарила экспертов и партнёров, благодаря которым менее чем за год удалось провести почти 30 мероприятий различной направленности. Это не только экологические субботники и обустройство туристических площадок, строительство беседки и обкатка глэмпинга, но также и конкурс детских рисунков, презентации туристического потенциала Норильска и Таймыра в Москве на Красной площади и в штаб-квартире РГО, помощь в реализации общегородских мероприятий. Ключевым словом в реализации проекта стало слово «дружба». На презентации итогов проекта актив Союза промышленников и предпринимателей Заполярья рассказал о том, как обустраивалась территория Красных Камней, какие задачи решены и трудности преодолены, что предстоит сделать в будущем году. Исполнительный директор Союза бизнес-омбудсмен Норильска Михаил Киселёв высказал слова благодарности партнёрам, вручил грамоты и специальные фотоальбомы с хроникой реализации проекта. На итоговом мероприятии присутствовали представители компании «Точка роста», разрабатывающие генеральный план дальнейшего развития территории Красные Камни как места массового посещения в рамках туристического кластера «Арктический» Красноярского края. Почётный полярник и турист, депутат Норильского городского Совета Леонид Соломаха обсудил с экспертами возможные пути развития новой туристической территории в Арктике. Планируется, что с 2020 года проект Союза «Территория. Сезон 2» объединит развитие сразу двух локаций - лыжной базы «Оль-Гуль» и ущелья Красные Камни в единый туристический и рекреационный центр как для норильчан, так и для гостей Севера Красноярского края. Продолжение реализации проекта в 2020 году поддержано Федеральным агентством по туризму и Российским союзом промышленников и предпринимателей, выступавшим ключевым партнёром в течение 2019 года. Мероприятие гармонично вписалось в общую программу городского праздника «Зима в движении!» открытия обновлённой лыжной базы «Оль-Гуль». Отметим, что днём ранее, 30 ноября, в Агентстве развития Норильска состоялась стратегическая сессия по созданию плана развития территории ущелья и водопада Красные Камни. Эксперты обсудили будущую стратегию локации в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Арктический» Красноярского края. Союз представлял исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Заполярья Норильска Михаил Киселёв. Коллектив Союза промышленников и предпринимателей Заполярья выражает огромную благодарность компании «Норникель» за поддержку реализации проекта в рамках гранта благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Просмотров:392 Вчера на лыжной базе «Оль-Гуль» в рамках проведения городского праздника «Зима в движении!» состоялось подведение итогов реализации проекта «Территория. Сезон 1» - первого этапа создания туристско-рекреационной точки в ущелье Красные Камни около Талнаха.Выставку-презентацию итогов годовой работы Союза промышленников и предпринимателей Заполярья посетили более 300 человек. Любой желающий мог получить памятные сувениры с символикой проекта.Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, открывая мероприятие, поприветствовал участников и рассказал о планах дальнейшего развития туристического кластера «Арктический», в который входит локация «Красные Камни».По его словам, в ближайшее время будет принято решение о создании на Красных Камнях муниципальной особо охраняемой природной территории.Руководитель проекта Полина Киселёва поблагодарила экспертов и партнёров, благодаря которым менее чем за год удалось провести почти 30 мероприятий различной направленности.Это не только экологические субботники и обустройство туристических площадок, строительство беседки и обкатка глэмпинга, но также и конкурс детских рисунков, презентации туристического потенциала Норильска и Таймыра в Москве на Красной площади и в штаб-квартире РГО, помощь в реализации общегородских мероприятий. Ключевым словом в реализации проекта стало слово «дружба».На презентации итогов проекта актив Союза промышленников и предпринимателей Заполярья рассказал о том, как обустраивалась территория Красных Камней, какие задачи решены и трудности преодолены, что предстоит сделать в будущем году.Исполнительный директор Союза бизнес-омбудсмен Норильска Михаил Киселёв высказал слова благодарности партнёрам, вручил грамоты и специальные фотоальбомы с хроникой реализации проекта.На итоговом мероприятии присутствовали представители компании «Точка роста», разрабатывающие генеральный план дальнейшего развития территории Красные Камни как места массового посещения в рамках туристического кластера «Арктический» Красноярского края.Почётный полярник и турист, депутат Норильского городского Совета Леонид Соломаха обсудил с экспертами возможные пути развития новой туристической территории в Арктике.Планируется, что с 2020 года проект Союза «Территория. Сезон 2» объединит развитие сразу двух локаций - лыжной базы «Оль-Гуль» и ущелья Красные Камни в единый туристический и рекреационный центр как для норильчан, так и для гостей Севера Красноярского края.Продолжение реализации проекта в 2020 году поддержано Федеральным агентством по туризму и Российским союзом промышленников и предпринимателей, выступавшим ключевым партнёром в течение 2019 года.Мероприятие гармонично вписалось в общую программу городского праздника «Зима в движении!» открытия обновлённой лыжной базы «Оль-Гуль».Отметим, что днём ранее, 30 ноября, в Агентстве развития Норильска состоялась стратегическая сессия по созданию плана развития территории ущелья и водопада Красные Камни. Эксперты обсудили будущую стратегию локации в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Арктический» Красноярского края.Союз представлял исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Заполярья Норильска Михаил Киселёв.Коллектив Союза промышленников и предпринимателей Заполярья выражает огромную благодарность компании «Норникель» за поддержку реализации проекта в рамках гранта благотворительной программы «Мир новых возможностей».