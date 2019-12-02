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2 декабря 2019, 16:53



В Норильске выявили сильнейших в открытом первенстве города по армейскому рукопашному бою.

В итоговом протоколе первое командное место досталось бойцам Центрального района, второй стала команда Кайеркана, третьей – Дудинки. Как отметил президент Федерации АРБ Норильска Виктор Диконенко, по итогам состязаний была сформирована сборная Норильска, которая в середине декабря отправится в Красноярск на первенство края. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:243 Традиционные соревнования, посвящённые памяти воинов-норильчан, погибших при исполнении воинского долга, прошли в спортивном зале «Геркулес». В них приняли участие около 140 спортсменов из Норильска и Дудинки. Победителей и призёров выявляли в трёх возрастных группах, в каждой из которых было по восемь весовых категорий. Лучшим участникам присваивались спортивные разряды.В итоговом протоколе первое командное место досталось бойцам Центрального района, второй стала команда Кайеркана, третьей – Дудинки.Как отметил президент Федерации АРБ Норильска Виктор Диконенко, по итогам состязаний была сформирована сборная Норильска, которая в середине декабря отправится в Красноярск на первенство края.Фото Владимира Макушкина