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2 декабря 2019, 16:55



Во Дворце спорта «Арктика» провели спортивный праздник, посвящённый Всероссийскому дню гимнастики.

В обновлённом гимнастическом зале с показательными номерами, поставленными хореографами спортшколы Мариной Дорожкиной и Елизаветой Варламовой, выступили сильнейшие спортивные гимнасты города, в числе которых многократные победители и призёры всероссийских соревнований - Софья Сотникова (сборная России) и Сергей Михно (сборная Красноярского края). Они продемонстрировали своё мастерство на гимнастических снарядах - на бревне, на брусьях и кольцах, виртуозно выполнили опорные прыжки и вольные упражнения. В завершение спортивного праздника директор спортшколы Андрей Воронов в торжественной обстановке вручил Софье Сотниковой и Сергею Янелюнасу квалификационные книжки и значки кандидатов в мастера спорта. Фото: спортивная школа №2

Просмотров:242 Его участниками стали воспитанники спортивной школы № 2 и их родители, были приглашены и почётные гости.В обновлённом гимнастическом зале с показательными номерами, поставленными хореографами спортшколы Мариной Дорожкиной и Елизаветой Варламовой, выступили сильнейшие спортивные гимнасты города, в числе которых многократные победители и призёры всероссийских соревнований - Софья Сотникова (сборная России) и Сергей Михно (сборная Красноярского края). Они продемонстрировали своё мастерство на гимнастических снарядах - на бревне, на брусьях и кольцах, виртуозно выполнили опорные прыжки и вольные упражнения.В завершение спортивного праздника директор спортшколы Андрей Воронов в торжественной обстановке вручил Софье Сотниковой и Сергею Янелюнасу квалификационные книжки и значки кандидатов в мастера спорта.Фото: спортивная школа №2