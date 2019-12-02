Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41754

2 декабря 2019, 17:09



Финал Х юбилейного конкурса «Мечтая о будущей карьере!» прошёл во Дворце культуры компании.

По итогам конкурса победу завоевала команда ИСиТ-2019 («Инновации. Стремление. Творчество»), представляющая кафедру «Информационные системы и технологии». Школьники, которые вышли в финал, получат дополнительные баллы к результатам своих экзаменов при поступлении в НГИИ. Конкурс проводится в рамках корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор» с 2009 года. Организаторами являются управление корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», управление общего и дошкольного образования администрации города Норильска и Норильский государственный индустриальный институт.

Просмотров:242 Участвуя в конкурсе, старшеклассники узнали, каково это – быть инженером компании «Норникель». Ребята познакомились с основными выпускающими кафедрами Норильского государственного индустриального института, возможностями получения востребованной специальности и построения карьеры, не выезжая за пределы родного города.По итогам конкурса победу завоевала команда ИСиТ-2019 («Инновации. Стремление. Творчество»), представляющая кафедру «Информационные системы и технологии». Школьники, которые вышли в финал, получат дополнительные баллы к результатам своих экзаменов при поступлении в НГИИ.Конкурс проводится в рамках корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор» с 2009 года. Организаторами являются управление корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», управление общего и дошкольного образования администрации города Норильска и Норильский государственный индустриальный институт.