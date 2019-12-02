Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41755

2 декабря 2019, 18:25



Завтра в Норильск с рабочим визитом прибудет директор Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Затем Светлана Радионова примет участие в совещании по реализации крупных инвестиционных и экологических проектов на норильской промышленной площадке, проведёт встречу с руководством, активом и общественностью города. Также Светлана Радионова посетит административное здание, планируемое для размещения территориального отдела Росприроднадзора в г. Норильске.

Просмотров:290 Она посетит Талнахскую обогатительную фабрику, осмотрит производственную площадку, где располагаются рудники «Октябрьский» и «Таймырский», на которых ведётся добыча медно-никелевых руд. На Надеждинском металлургическом заводе руководитель Росприроднадзора ознакомится с работой плавильного цеха № 1.Затем Светлана Радионова примет участие в совещании по реализации крупных инвестиционных и экологических проектов на норильской промышленной площадке, проведёт встречу с руководством, активом и общественностью города.Также Светлана Радионова посетит административное здание, планируемое для размещения территориального отдела Росприроднадзора в г. Норильске.