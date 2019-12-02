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2 декабря 2019, 18:29



Норильские танцоры и спортсмены заставили улицы двигаться. В Центральном районе прошёл первый Региональный фестиваль уличного спорта и культуры «Движение улиц».

Открывая фестиваль, Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике, приветствовала гостей, танцоров и спортсменов: - Сегодня все вы стали первооткрывателями фестиваля, который, надеюсь, наберёт большие обороты и состязаться в нём станет почётно и престижно. Уличный спорт завоёвывает всё большее количество поклонников как среди молодёжи, так и среди взрослых. Сегодня хочу всем пожелать удачи, творчества, креатива, позитивной энергии. Хочу поблагодарить за такой чудесный праздник идейного вдохновителя и организатора фестиваля Юлию Николаеву. - Я очень рада, что это наконец-то случилось, – говорит Юлия Николаева. - Мы очень долго шли к этому фестивалю, и я считаю, что мы это сделали благодаря поддержке наших друзей, руководителей коллективов, родителей и детей. Уличные направления спорта и танца завоевывают всё большую популярность среди молодёжи и взрослых. Они помогают приобщить людей к здоровому образу жизни, став отличной профилактикой правонарушений среди подростков. Приглашённые тренеры, они же члены жюри, провели различные мастер-классы. Брейкданс и хип-хоп прокачивал у ребят Павел Цыганенко, хореограф, имеющий за плечами победы во всероссийских и международных баттлах; руководитель сети студий по уличному танцу и член Федерации Street dance. Погрузил молодёжь в мир waacking и house Сергей Аверин, тренер по паркуру и трикингу, организатор чемпионата Siberian parkour challenge, а также многократный призёр и победитель соревнований по паркуру регионального и всероссийского масштаба. Мастер-класс по футбольному фристайлу провёл Борис Емельянов двукратный чемпион России по футбольному фристайлу, участник открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в «Лужниках» и так далее. - Все ребята, независимо от возраста и от того, сколько времени они уделяют выбранному направлению молодцы, – говорит Павел Цыганков – Они движутся в правильном направлении. Мы все разные и в своём ритме приходим к определённым результатам. Главное, чтобы запал не проходил и глаза горели, чтобы было желание двигаться вперёд. Фестиваль «Движение улиц» - отличная возможность для роста и развития детей и популяризации хип-хопа и брейкданса в Норильске. Настоящим открытием для молодых северян стал трикинг. Мастер-класс по новому для Норильска направлению провёл Сергей Аверин. Трикинг — спортивное движение, представляющее собой сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и других спортивных дисциплин для создания зрелищной смеси из вращений в разных плоскостях, - Это интересное направление, в котором можно развиваться до бесконечности, и в принципе, при желании им может заниматься каждый, – поясняет Сергей Аверин. – Трикинг интересен для тех, кто хочет научиться владеть своим телом и быть в курсе современных направлений. Видео выступлений уже опубликованы на официальных страницах в социальных сетях VK, Instagram: street_region24. До 8 декабря болельщики смогут проголосовать за спортсменов, покоривших их своим мастерством. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы и подарки от партнеров проекта. Гала-концерт, который пройдёт 8 декабря в 17 часов в Арт-холле, станет точкой в череде событий I Регионального фестиваля по уличному спорту и культуре «Движение улиц». Фото Ирины Яринской

Просмотров:250 Десять номинаций, около 300 участников от пяти лет и старше из Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки, более 500 гостей – таков итог трёх фестивальных дней. За это время состоялись четыре мастер-класса от именитых педагогов, в которых приняли участие более ста человек. Хип-хоп, брейкданс, паркур, футбольный и баскетбольный фристайл - и всё это «Движение улиц». А ещё первый фестиваль был богат на награды: 17 кубков, 30 золотых и столько же серебряных, 33 бронзовые медали и более 500 дипломов. Этот проект стал возможен благодаря победе Центра развития личности «Старт» в краевом конкурсе социальных проектов «Улица. Регион 24».Открывая фестиваль, Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике, приветствовала гостей, танцоров и спортсменов:- Сегодня все вы стали первооткрывателями фестиваля, который, надеюсь, наберёт большие обороты и состязаться в нём станет почётно и престижно. Уличный спорт завоёвывает всё большее количество поклонников как среди молодёжи, так и среди взрослых. Сегодня хочу всем пожелать удачи, творчества, креатива, позитивной энергии. Хочу поблагодарить за такой чудесный праздник идейного вдохновителя и организатора фестиваля Юлию Николаеву.- Я очень рада, что это наконец-то случилось, – говорит Юлия Николаева. - Мы очень долго шли к этому фестивалю, и я считаю, что мы это сделали благодаря поддержке наших друзей, руководителей коллективов, родителей и детей. Уличные направления спорта и танца завоевывают всё большую популярность среди молодёжи и взрослых. Они помогают приобщить людей к здоровому образу жизни, став отличной профилактикой правонарушений среди подростков.Приглашённые тренеры, они же члены жюри, провели различные мастер-классы. Брейкданс и хип-хоп прокачивал у ребят Павел Цыганенко, хореограф, имеющий за плечами победы во всероссийских и международных баттлах; руководитель сети студий по уличному танцу и член Федерации Street dance.Погрузил молодёжь в мир waacking и house Сергей Аверин, тренер по паркуру и трикингу, организатор чемпионата Siberian parkour challenge, а также многократный призёр и победитель соревнований по паркуру регионального и всероссийского масштаба.Мастер-класс по футбольному фристайлу провёл Борис Емельянов двукратный чемпион России по футбольному фристайлу, участник открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в «Лужниках» и так далее.- Все ребята, независимо от возраста и от того, сколько времени они уделяют выбранному направлению молодцы, – говорит Павел Цыганков – Они движутся в правильном направлении. Мы все разные и в своём ритме приходим к определённым результатам. Главное, чтобы запал не проходил и глаза горели, чтобы было желание двигаться вперёд. Фестиваль «Движение улиц» - отличная возможность для роста и развития детей и популяризации хип-хопа и брейкданса в Норильске.Настоящим открытием для молодых северян стал трикинг. Мастер-класс по новому для Норильска направлению провёл Сергей Аверин. Трикинг — спортивное движение, представляющее собой сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и других спортивных дисциплин для создания зрелищной смеси из вращений в разных плоскостях,- Это интересное направление, в котором можно развиваться до бесконечности, и в принципе, при желании им может заниматься каждый, – поясняет Сергей Аверин. – Трикинг интересен для тех, кто хочет научиться владеть своим телом и быть в курсе современных направлений.Видео выступлений уже опубликованы на официальных страницах в социальных сетях VK, Instagram: street_region24. До 8 декабря болельщики смогут проголосовать за спортсменов, покоривших их своим мастерством. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы и подарки от партнеров проекта.Гала-концерт, который пройдёт 8 декабря в 17 часов в Арт-холле, станет точкой в череде событий I Регионального фестиваля по уличному спорту и культуре «Движение улиц».Фото Ирины Яринской