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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
15:45 Стоимость топлива сегодня сравнялась с показателями начала года.
15:40 Норильчанам продукты обходятся дороже всех в крае.
15:26 За три месяца с придомовых территорий Норильска вывезено 9 160 м3 – это больше, чем в этот же период прошлого года.
14:56 В этом году снежные городки откроются раньше обычного: уже 14 декабря.
14:42 Подвиг твой бессмертен... В Норильске на площади Памяти Героев почтили память павших в День Неизвестного солдата.
14:12 Подарили шанс стать мамой. Красноярские врачи провели уникальную операцию для бесплодной женщины.
14:02 В «Нескучном саду» школы № 1 растут, несмотря на полярную ночь, почти 400 видов растений.
13:03 Победители второго тура международного конкурса FusioNNow едут на Кольский полуостров.
12:41 «Добрая ёлка» снова в Норильске – уже в тринадцатый раз.
11:37 Новую коллекцию женской одежды в народном стиле показала модельер из Санкт-Петербурга Елена Чернышова.
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