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3 декабря 2019, 11:37



Новую коллекцию женской одежды в народном стиле показала модельер из Санкт-Петербурга Елена Чернышова.

В финале Елена Чернышова с помощью норильчанок разных поколений, пожелавших на время стать моделями, представила разнообразную коллекцию «Русский стиль в ритме современности». А в новом храмовом комплексе на ул. Мира, 6, состоялся не только творческий вечер модельера «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!», но и мастер-класс для всех желающих по крою русского народного платья. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:148 В минувшие выходные Елена приняла участие в двух показах, которые прошли в рамках мероприятий Норильской епархии, посвящённых Дню матери. На одной из встреч «Между нами, девочками…» в Духовно-просветительском центре побывали гимназистки и студентки Норильского педагогического колледжа. Многодетная матушка Наталья Дубинко рассказала будущим мамам, как важно хранить чистоту души, а специалисты в области парикмахерского искусства дали ценные советы по уходу за своей внешностью.В финале Елена Чернышова с помощью норильчанок разных поколений, пожелавших на время стать моделями, представила разнообразную коллекцию «Русский стиль в ритме современности». А в новом храмовом комплексе на ул. Мира, 6, состоялся не только творческий вечер модельера «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!», но и мастер-класс для всех желающих по крою русского народного платья.Фото Ирины Даниленко