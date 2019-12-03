Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41758

3 декабря 2019, 12:41



«Добрая ёлка» снова в Норильске – уже в тринадцатый раз.

Вручение подарков адресатам происходит по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 49в. Акция проводится в 3 этапа: первый - размещение атрибутов акции в торговых точках, 2-3 декабря; второй этап - сбор благотворительных средств от населения, с 26 декабря; третий этап - вручение новогодних подарков, с 27 декабря по 29 декабря. В «Доброй ёлке» участвует большинство торговых сетей и магазинов Норильска, в числе которых «Подсолнух», «Океан», «Материк», «Медведь», «Отличник» и многие другие.

Просмотров:130 Благотворительная акция «Добрая ёлка» стартовала с начала недели и продлится до конца декабря. Напомним, суть акции в том, что в канун Нового года жители города, делая покупки, приобретают небольшие подарки - игрушки, книжки, лакомства - и для ребёнка из малообеспеченной семьи или того, рядом с которым сегодня нет родителей. Для подарков, предназначенных этим детям, в помещениях магазинов, участвующих в акции, размещены красные коробки, символизирующие мешок Деда Мороза, с эмблемой акции.Вручение подарков адресатам происходит по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 49в.Акция проводится в 3 этапа: первый - размещение атрибутов акции в торговых точках, 2-3 декабря; второй этап - сбор благотворительных средств от населения, с 26 декабря; третий этап - вручение новогодних подарков, с 27 декабря по 29 декабря.В «Доброй ёлке» участвует большинство торговых сетей и магазинов Норильска, в числе которых «Подсолнух», «Океан», «Материк», «Медведь», «Отличник» и многие другие.