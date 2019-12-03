Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41759

3 декабря 2019, 13:03



Победители второго тура международного конкурса FusioNNow едут на Кольский полуостров.

Polar Night Tour — это путешествие на Кольский полуостров, где в небольшом посёлке Никель на границе с Норвегией находится самая северная арт-резиденция, созданная энтузиастами при поддержке средств грантовой программы компании «Норникель». Дважды в год арт-резиденция принимает художников со всего мира для создания удивительных арт-объектов, художественных произведений, выставок, презентаций, театральных постановок или мастерских. Участники Polar Night Tour познакомятся с художниками зимней смены «Полярная ночь», поделятся своими знаниями и творчеством с жителями Никеля в формате мастер-классов и творческих встреч. Японский художник Юкио Кондо обучит древнейшей японской технике живописи нихонга. Музыкант Монга Мукаса познакомит школьников не только с австралийским, но и африканским (конголезским) звучанием музыки. Медиаархитектор итальянского происхождения Леа Бруньоли вместе с тинейджерами создаст световые проекции самых узнаваемых в посёлке зданий. А творческий семейный союз полярных исследователей, Галя Моррелл и Оле Йорген Хаммекен из Гренландии, планируют перенести детей Никеля в мир полярной ночи, на север Гренландии, Чукотки, Якутии, где юные жители Кольского полуострова увидят своих сверстников и станут их друзьями. Об этом их совместный проект Arctic Without Borders, который создан для налаживания мостов между детьми, живущими в самых маленьких и труднодоступных селениях Арктики. Кроме творческих мастерских для участников тура запланирована городская экскурсия, где гидами выступят подростки-волонтёры из языкового клуба при центре помощи гостям Никеля. Они же помогут иностранным гостям постигать азы лепки традиционных русских пельменей с экзотическими начинками на интернациональном вечернем ужине, который завершится дружеским костром. Кроме насыщенной программы в Никеле участники тура проведут целый день в заповеднике Пасвик, где смогут насладиться неповторимой северной природой - пройтись на лыжах по лесотундре, исследовать растительный мир и даже сотворить своими руками снежные скульптуры в человеческий рост. Кроме того, участники напишут «Письма животным», которые здесь обитают. Этот литературно-экологический проект заповедника «Пасвик» изначально придуман для детей и существует на базе открытого недавно в Никеле при поддержке «Норникеля» визит-центра, важной международной площадки для научных форумов, политических заседаний и просветительских лекций по вопросам охраны окружающей среды. Он же стал базой экологического просвещения россиян и жителей приграничных районов Норвегии и Финляндии. Официальные аккаунты проекта: https://www.instagram.com/fusionnow/ https://www.facebook.com/FollowUpSiberia/ https://vk.com/fusionnow

Просмотров:114 С 9 по 12 декабря Кольский полуостров посетят художники, путешественники, известные личности из пяти стран мира: Японии, Австралии, Италии, Дании, России.Polar Night Tour — это путешествие на Кольский полуостров, где в небольшом посёлке Никель на границе с Норвегией находится самая северная арт-резиденция, созданная энтузиастами при поддержке средств грантовой программы компании «Норникель». Дважды в год арт-резиденция принимает художников со всего мира для создания удивительных арт-объектов, художественных произведений, выставок, презентаций, театральных постановок или мастерских.Участники Polar Night Tour познакомятся с художниками зимней смены «Полярная ночь», поделятся своими знаниями и творчеством с жителями Никеля в формате мастер-классов и творческих встреч. Японский художник Юкио Кондо обучит древнейшей японской технике живописи нихонга. Музыкант Монга Мукаса познакомит школьников не только с австралийским, но и африканским (конголезским) звучанием музыки. Медиаархитектор итальянского происхождения Леа Бруньоли вместе с тинейджерами создаст световые проекции самых узнаваемых в посёлке зданий. А творческий семейный союз полярных исследователей, Галя Моррелл и Оле Йорген Хаммекен из Гренландии, планируют перенести детей Никеля в мир полярной ночи, на север Гренландии, Чукотки, Якутии, где юные жители Кольского полуострова увидят своих сверстников и станут их друзьями. Об этом их совместный проект Arctic Without Borders, который создан для налаживания мостов между детьми, живущими в самых маленьких и труднодоступных селениях Арктики.Кроме творческих мастерских для участников тура запланирована городская экскурсия, где гидами выступят подростки-волонтёры из языкового клуба при центре помощи гостям Никеля. Они же помогут иностранным гостям постигать азы лепки традиционных русских пельменей с экзотическими начинками на интернациональном вечернем ужине, который завершится дружеским костром.Кроме насыщенной программы в Никеле участники тура проведут целый день в заповеднике Пасвик, где смогут насладиться неповторимой северной природой - пройтись на лыжах по лесотундре, исследовать растительный мир и даже сотворить своими руками снежные скульптуры в человеческий рост. Кроме того, участники напишут «Письма животным», которые здесь обитают. Этот литературно-экологический проект заповедника «Пасвик» изначально придуман для детей и существует на базе открытого недавно в Никеле при поддержке «Норникеля» визит-центра, важной международной площадки для научных форумов, политических заседаний и просветительских лекций по вопросам охраны окружающей среды. Он же стал базой экологического просвещения россиян и жителей приграничных районов Норвегии и Финляндии.Официальные аккаунты проекта:https://www.instagram.com/fusionnow/https://www.facebook.com/FollowUpSiberia/https://vk.com/fusionnow