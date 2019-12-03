Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41760

3 декабря 2019, 14:02



В «Нескучном саду» школы № 1 растут, несмотря на полярную ночь, почти 400 видов растений.

Для многих детей «Нескучный сад» стал комнатой отдыха. А для растений - приютом. В последние годы новые цветы в школу привозят не только дети и учителя, но и те, кто навсегда уезжает из Норильска.

Просмотров:115 Уроки биологии здесь более чем наглядные – произрастают в школьной оранжерее те немногие растения, которые продолжают цвести с наступлением полярной ночи. Этот сад одновременно для младших классов - оранжерея, а для ребят постарше - лаборатория. Ухаживают за растениями тоже дети. Как говорят сами младшеклассники, они не просто поливают цветы, а умеют пересаживать, пропалывать землю и даже знают, как правильно их подрезать.Для многих детей «Нескучный сад» стал комнатой отдыха. А для растений - приютом. В последние годы новые цветы в школу привозят не только дети и учителя, но и те, кто навсегда уезжает из Норильска.