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3 декабря 2019, 14:12



Подарили шанс стать мамой. Красноярские врачи провели уникальную операцию для бесплодной женщины.

- Мы предлагаем пациентам оперативное лечение по методике японского профессора Хисао Осада. Это так называемая трехлоскутовая реконструкция тела матки, когда из неё убирается основной массив новообразованной ткани, а затем из неё формируется новый орган, - поделился Виталий Цхай, заведующий кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии КрасГМУ имени профессора Войно-Ясенецкого, под руководством которого прошла операция. Специалисты отмечают, что уже в течение года после реабилитации женщины могут планировать свою беременность. Пациенты научно-клинического центра смогут пройти лечение бесплатно в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи. Фото: kraszdrav.ru

Просмотров:123 Врачи федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России провели по японской методике хирургическое лечение пациентки из Иркутска с заболеванием аденомиоза матки, когда внутренняя слизистая оболочка разрастается и поражает мышечную ткань органа. При таком заболевании женщина не только не может забеременеть и выносить ребёнка, в её организме происходит нарушение всех жизненно важных функций. Теперь у неё есть шанс родить. Уникальность хирургического вмешательства в том, что пациентке полностью реконструировали тело матки.- Мы предлагаем пациентам оперативное лечение по методике японского профессора Хисао Осада. Это так называемая трехлоскутовая реконструкция тела матки, когда из неё убирается основной массив новообразованной ткани, а затем из неё формируется новый орган, - поделился Виталий Цхай, заведующий кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии КрасГМУ имени профессора Войно-Ясенецкого, под руководством которого прошла операция.Специалисты отмечают, что уже в течение года после реабилитации женщины могут планировать свою беременность. Пациенты научно-клинического центра смогут пройти лечение бесплатно в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи.Фото: kraszdrav.ru