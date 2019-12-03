Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41762

3 декабря 2019, 14:42



Подвиг твой бессмертен... В Норильске на площади Памяти Героев почтили память павших в День Неизвестного солдата.

День Неизвестного солдата - памятная дата в России, с 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесён из Подмосковья и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. В День Неизвестного солдата проводятся различные памятные мероприятия. Проходят церемонии возложения венков к братским захоронениям и мемориалам павшим воинам, в учебных заведениях проводятся уроки мужества. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:126 На церемонию у Вечного огня собрались школьники, представители администрации, члены Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, небольшое подразделение Юнармии.День Неизвестного солдата - памятная дата в России, с 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесён из Подмосковья и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.В День Неизвестного солдата проводятся различные памятные мероприятия. Проходят церемонии возложения венков к братским захоронениям и мемориалам павшим воинам, в учебных заведениях проводятся уроки мужества.Фото Владимира Макушкина