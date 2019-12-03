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3 декабря 2019, 14:56



В этом году снежные городки откроются раньше обычного: уже 14 декабря.

Традиционно снежные городки появятся на двух площадках в Центральном районе - в парке «Озеро Долгое» – основной и на Театральной площади – поменьше; а также в Талнахе и Кайеркане – на обычных местах. Как уже сообщалось, в городке «Озера Долгого» появятся ледовые фигуры 12 знаков зодиака. - Все ледовые фигуры в городе будут подсвечены, это создаёт праздничное настроение, - пояснил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС, на традиционном общегородском совещании при главе города. Говоря о празднике, посвящённом открытию снежных городков, Дмитрий Самородов сообщил, что к нему тоже практически всё готово, даже фейерверки закуплены, уже находятся на складах города. На следующей неделе в Норильск прибудет подрядчик, который и займётся организацией салюта в день открытия городков. 14 декабря первым стартует Норильск – открытие намечено на 16.00, в районах снежные городки откроются в 18.00. Помимо этого, на предновогодние дни намечено множество мероприятий. Так, 22 декабря в 12.00 в ГЦК пройдёт «Лавка новогодних чудес», где гости смогут увидеть мастер-классы от мастеров ремёсел и крафт-искусств Норильска, а также выставку их работ. В «Арктике» 28 и 29 декабря пройдёт сразу восемь новогодних мультимедийных спектаклей «Школа волшебников». 29 же декабря в 18.30 откроется мультимедийное шоу для детей и родителей «Спасение Галактики», после чего детей ждёт новогодняя дискотека со световым шоу. С 24 декабря по 8 января во всех культурно-досуговых центрах города пройдут новогодние представления, в общей сложности 44 спектакля, четыре из которых будут благотворительными. Фото Ирины Яринской

Просмотров:116 Их строительство идёт по графику, и через две недели, как уверяют подрядчики, городки будут готовы на 100%.Традиционно снежные городки появятся на двух площадках в Центральном районе - в парке «Озеро Долгое» – основной и на Театральной площади – поменьше; а также в Талнахе и Кайеркане – на обычных местах. Как уже сообщалось, в городке «Озера Долгого» появятся ледовые фигуры 12 знаков зодиака.- Все ледовые фигуры в городе будут подсвечены, это создаёт праздничное настроение, - пояснил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС, на традиционном общегородском совещании при главе города.Говоря о празднике, посвящённом открытию снежных городков, Дмитрий Самородов сообщил, что к нему тоже практически всё готово, даже фейерверки закуплены, уже находятся на складах города. На следующей неделе в Норильск прибудет подрядчик, который и займётся организацией салюта в день открытия городков. 14 декабря первым стартует Норильск – открытие намечено на 16.00, в районах снежные городки откроются в 18.00.Помимо этого, на предновогодние дни намечено множество мероприятий. Так, 22 декабря в 12.00 в ГЦК пройдёт «Лавка новогодних чудес», где гости смогут увидеть мастер-классы от мастеров ремёсел и крафт-искусств Норильска, а также выставку их работ. В «Арктике» 28 и 29 декабря пройдёт сразу восемь новогодних мультимедийных спектаклей «Школа волшебников». 29 же декабря в 18.30 откроется мультимедийное шоу для детей и родителей «Спасение Галактики», после чего детей ждёт новогодняя дискотека со световым шоу.С 24 декабря по 8 января во всех культурно-досуговых центрах города пройдут новогодние представления, в общей сложности 44 спектакля, четыре из которых будут благотворительными.Фото Ирины Яринской