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3 декабря 2019, 15:26

За три месяца с придомовых территорий Норильска вывезено 9 160 м3 – это больше, чем в этот же период прошлого года.


По словам Олега Криста, начальника «Норильскавтодора», ежесменно на линию выходит от 30 до 50 единиц техники подрядчиков - предприятий «Илан-Норильск» и УАДИС. Об этом он сообщил на общегородском совещании при главе города Норильска. На прошлой неделе во время сильной метели, в частности, работало одновременно около 120 машин.
- За ноябрь из всех районов города вывезли 126 000 тонн снега. Для сравнения – в ноябре 2016 было 109 000 тонн; в ноябре 2017-го – 135 000 тонн; в ноябре2018-го – 178 000 тонн, - пояснил Олег Крист.
Он также отметил, что в первую очередь очищаются от снега проезжие части, перекрёстки, тротуары, автобусные остановки и посадочные площадки на них, пешеходные переходы для беспрепятственного проезда транспорта и движения пешеходов. Параллельно снег вывозится на снегоотвалы.
На общегородской планёрке рассказали и о работе регоператора по вывозу мусора. За 11 месяцев года поступило 245 обращений жителей по поводу его работы. Как отметил Константин Купреенко, начальник УГХ администрации Норильска, ежедневно на линию выходит 18 единиц техники регоператора, а представители компании теперь участвуют в еженедельной планёрке с управляющим компаниями города.
Фото Дениса Кожевникова
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    Список новостей

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15:45   Стоимость топлива сегодня сравнялась с показателями начала года. 15:40   Норильчанам продукты обходятся дороже всех в крае.
15:26   За три месяца с придомовых территорий Норильска вывезено 9 160 м3 – это больше, чем в этот же период прошлого года. 14:56   В этом году снежные городки откроются раньше обычного: уже 14 декабря.
14:42   Подвиг твой бессмертен... В Норильске на площади Памяти Героев почтили память павших в День Неизвестного солдата. 14:12   Подарили шанс стать мамой. Красноярские врачи провели уникальную операцию для бесплодной женщины.
14:02   В «Нескучном саду» школы № 1 растут, несмотря на полярную ночь, почти 400 видов растений. 13:03   Победители второго тура международного конкурса FusioNNow едут на Кольский полуостров.
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 2 декабря 2019 
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17:09   Финал Х юбилейного конкурса «Мечтая о будущей карьере!» прошёл во Дворце культуры компании. 16:55   Во Дворце спорта «Арктика» провели спортивный праздник, посвящённый Всероссийскому дню гимнастики.
16:53   В Норильске выявили сильнейших в открытом первенстве города по армейскому рукопашному бою. 16:44   Подведены итоги первого этапа создания туристической точки «Красные Камни».
16:36   Рудники «Комсомольский» и «Скалистый» соединили выработки на глубине 950 метров. 16:24   Норильск вновь посетил «Олимпийский патруль». На этот раз гостем нашего города стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв.
16:00   В Норильске открыли новый лыжный сезон. По этому случаю на базе «Оль-Гуль» подготовили большую праздничную программу и представили горожанам обновленное спортсооружение. 15:51   В Норильске прошёл второй Арктический турнир ГТО с участием норильчан и таймырцев.
13:20   И это всё о нас: 13 декабря в 17.30 часов в публичной библиотеке откроется выставка «Книга Севера». 13:09   В Красноярске появился приют для хаски, где живут и норильские четвероногие.
12:51   В Красноярске прошёл пятый Всероссийском фестиваль «Наука 0+». 12:05   Полярная арт-резиденция PolArt представляет нового резидента, первого норильского резидента-историка архитектуры Татьяну Эфрусси.
11:55   В Дудинке готовятся к параду Дедов Морозов и Снегурочек. 11:42   Норильчан приглашают принять участие в олимпиаде по охране труда.

 30 ноября 2019 
19:01   Фестиваль света в Норильске открыт. Он раскинулся и под открытым небом, и в помещениях города, в общей сложности охватив четыре площадки. 16:11   В эти минуты в Доме физической культуры проходит первый региональный фестиваль по уличному спорту и культуре «Движение улиц».

 29 ноября 2019 
19:30   Авиакомпания NordStar проводит отбор бортпроводников среди жителей Норильска. Уже состоялись собеседования с кандидатами на должность. 18:05   В Сочи прошёл корпоративный турнир по волейболу среди команд группы компаний «Норникель». И среди мужчин, и среди женщин победу отпраздновали игроки «Норильскникельремонта».
18:02   «Зима в движении!». Уже в это воскресенье база «Оль-Гуль» приглашает норильчан на праздник открытия нового зимнего сезона. 17:46   Красноярск вошёл в пятёрку городов, не жалеющих средств на Новый год.
16:51   В Красноярске определились команды – участники конкурса «Волшебный лёд Сибири». 16:28   Художник Анна Берналь представила своё видение норильского дома.
16:27   «Скалистый глубокий» станет первым автономным рудником «Норникеля». 15:28   Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт.
15:27   Красноярцам разрешили жениться в интернете. 15:18   На Таймыре открылась самая северная ледовая переправа.
13:20   На Таймыре подведены итоги районного конкурса «Возрождение национальных традиций». 13:18   В Норильске прошёл правовой семинар «Молодёжь. Правонарушение. Ответственность. Будущее».
13:10   В красноярском выставочном центре «Сибирь» пройдёт 5-й Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+».

 28 ноября 2019 
17:49   Первый модернизированный локомотив прошёл испытания на предприятии технологического железнодорожного транспорта ЗФ «Норникеля». 17:41   Задержаны подростки, убившие во время ссоры мужчину.
17:40   Программа I Регионального фестиваля «Движение улиц» будет максимально насыщенной и интересной. 17:08   Сегодня у православных начался Рождественский пост, который продлится до 6 января.
16:49   В столице Таймыра 3 декабря подведут итоги двух творческих конкурсов, в которых приняли участие и норильчане. 16:34   Школа аниматоров «Подари улыбку» готова дарить праздник особенным ребятишкам.
16:16   Ветеринарный участок на Нансена закрыт: в помещениях перемёрзла система ТВС. Но новоселье не за горами. 15:36   Не успел над Норильском отбушевать один циклон, как на подходе новый.
15:36   Норильчане приняли участие в семинаре «Академии футзала» для учителей физической культуры в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу».




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