Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41764

3 декабря 2019, 15:26



За три месяца с придомовых территорий Норильска вывезено 9 160 м3 – это больше, чем в этот же период прошлого года.

- За ноябрь из всех районов города вывезли 126 000 тонн снега. Для сравнения – в ноябре 2016 было 109 000 тонн; в ноябре 2017-го – 135 000 тонн; в ноябре2018-го – 178 000 тонн, - пояснил Олег Крист. Он также отметил, что в первую очередь очищаются от снега проезжие части, перекрёстки, тротуары, автобусные остановки и посадочные площадки на них, пешеходные переходы для беспрепятственного проезда транспорта и движения пешеходов. Параллельно снег вывозится на снегоотвалы. На общегородской планёрке рассказали и о работе регоператора по вывозу мусора. За 11 месяцев года поступило 245 обращений жителей по поводу его работы. Как отметил Константин Купреенко, начальник УГХ администрации Норильска, ежедневно на линию выходит 18 единиц техники регоператора, а представители компании теперь участвуют в еженедельной планёрке с управляющим компаниями города. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:102 По словам Олега Криста, начальника «Норильскавтодора», ежесменно на линию выходит от 30 до 50 единиц техники подрядчиков - предприятий «Илан-Норильск» и УАДИС. Об этом он сообщил на общегородском совещании при главе города Норильска. На прошлой неделе во время сильной метели, в частности, работало одновременно около 120 машин.- За ноябрь из всех районов города вывезли 126 000 тонн снега. Для сравнения – в ноябре 2016 было 109 000 тонн; в ноябре 2017-го – 135 000 тонн; в ноябре2018-го – 178 000 тонн, - пояснил Олег Крист.Он также отметил, что в первую очередь очищаются от снега проезжие части, перекрёстки, тротуары, автобусные остановки и посадочные площадки на них, пешеходные переходы для беспрепятственного проезда транспорта и движения пешеходов. Параллельно снег вывозится на снегоотвалы.На общегородской планёрке рассказали и о работе регоператора по вывозу мусора. За 11 месяцев года поступило 245 обращений жителей по поводу его работы. Как отметил Константин Купреенко, начальник УГХ администрации Норильска, ежедневно на линию выходит 18 единиц техники регоператора, а представители компании теперь участвуют в еженедельной планёрке с управляющим компаниями города.Фото Дениса Кожевникова