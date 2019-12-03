Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41765

3 декабря 2019, 15:40



Норильчанам продукты обходятся дороже всех в крае.

- Тогда цены на эти продукты значительно упали, больше всего подешевели морковь, лук и капуста. Поскольку остатки этой продукции в магазинах ещё есть, роста их стоимости на ближайшее время на эти продукты ожидать не приходится, - рассказала она. Не изменилась средняя розничная цена на муку и хлеб, зато подешевела варёная и полукопчёная колбаса, что опять же связано с большим объёмом сырья, закупленным местными производителями ещё в навигацию. А вот сливочное масло, молоко и сметана подорожали значительно – от 4 до 8%, что связано с рядом законодательных изменений в отрасли производства этих продуктов. Такая же участь постигла и кисломолочную продукцию. В сравнении с территориями края закономерно Норильск в невыгодном положении - даже по сравнению с Красноярском наши цены на 15-30% выше. Особенно выделяются цены на плодоовощную продукцию. Но и сравнение с северными городами страны тоже не радует: в Воркуте, Сургуте, Новом Уренгое продукты стоят дешевле. Ирина Чичерина связывает это с наличием там альтернативных способов доставки продовольствия. Исключение составляет Магадан, где всё, кроме морской рыбы, дороже, чем в Норильске.

Просмотров:138 Как рассказала на общегородской планёрке Ирина Чичерина, начальник УПРиУ, пока распродаются большие объёмы мяса и плодоовощной продукции, завезённые в речную навигацию.- Тогда цены на эти продукты значительно упали, больше всего подешевели морковь, лук и капуста. Поскольку остатки этой продукции в магазинах ещё есть, роста их стоимости на ближайшее время на эти продукты ожидать не приходится, - рассказала она.Не изменилась средняя розничная цена на муку и хлеб, зато подешевела варёная и полукопчёная колбаса, что опять же связано с большим объёмом сырья, закупленным местными производителями ещё в навигацию.А вот сливочное масло, молоко и сметана подорожали значительно – от 4 до 8%, что связано с рядом законодательных изменений в отрасли производства этих продуктов. Такая же участь постигла и кисломолочную продукцию.В сравнении с территориями края закономерно Норильск в невыгодном положении - даже по сравнению с Красноярском наши цены на 15-30% выше. Особенно выделяются цены на плодоовощную продукцию.Но и сравнение с северными городами страны тоже не радует: в Воркуте, Сургуте, Новом Уренгое продукты стоят дешевле. Ирина Чичерина связывает это с наличием там альтернативных способов доставки продовольствия. Исключение составляет Магадан, где всё, кроме морской рыбы, дороже, чем в Норильске.