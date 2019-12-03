Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41766

3 декабря 2019, 15:45



Стоимость топлива сегодня сравнялась с показателями начала года.

- Они снижали летом цены на бензин для освобождения места для осеннего завоза. Падал в стоимости и дизель для перехода на летнее топливо. С сентября цены начали подрастать, ведь топливо завозили на территорию уже по новым ценам. Но при этом на сегодня мы вернулись к ценам января-2019, даже несколько ниже: в «Арктуре», например, 95-й бензин тогда стоил 54,5 рубля, сейчас – 53 рубля; дизель был 61,5 – сейчас 60 рублей. Думаю, можно ждать постепенного повышения цен, - заключила собеседница.

Просмотров:103 Как рассказала Ирина Чичерина, начальник УПРиУ, в течение года особенных всплесков цен в двух норильских топливных компаниях не было.- Они снижали летом цены на бензин для освобождения места для осеннего завоза. Падал в стоимости и дизель для перехода на летнее топливо. С сентября цены начали подрастать, ведь топливо завозили на территорию уже по новым ценам. Но при этом на сегодня мы вернулись к ценам января-2019, даже несколько ниже: в «Арктуре», например, 95-й бензин тогда стоил 54,5 рубля, сейчас – 53 рубля; дизель был 61,5 – сейчас 60 рублей. Думаю, можно ждать постепенного повышения цен, - заключила собеседница.