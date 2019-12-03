Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41773

3 декабря 2019, 18:16



Завершился последний этап четвёртого экомарафона «ПонесЛось!», который признан самым масштабным и продуктивным.

Начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Наталья Дунаева на церемонии чествования победителей отметила: «Каждый год увеличивается количество участников нашего экомарафона, партнёров, горожан. Но главный результат: способность команд объединяться. Это качество продемонстрировал самый масштабный этап марафона – «Экодело», который и определяет победителей. Здесь есть возможность объединить материальные, человеческие, временные ресурсы, и сделать масштабные проекты, оставляющие ощутимый след». На старте было 29 команд, к финишу пришло 25. Партнёрами выступили 22 организации, 45 предприятий компании поучаствовали в марафоне. На сегодняшний день «Экомарафон-2019» - самый масштабный и продуктивный. Но, по задумке организаторов, следующий должен стать ещё продуктивнее. В планах - новые, интересные форматы, нестандартные методы реализации. «Норникелю» нужны хорошие просветительские идеи, которые дают возможность определить лидеров, неравнодушных горожан. А в рамках реализации своих проектов они, безусловно, получают новый опыт. Победители «Понеслось!» получили сертификаты на командообразующие мероприятия номиналом 50, 75 и 100 тысяч рублей.

Просмотров:229 Напомним, экологический марафон «ПонесЛось!» проходит с мая по октябрь на всех территориях присутствия компании. Включает 100 различных мероприятий. Самыми эффективными из них признаны фримаркет, экологический лекторий, обмен пластика на экологичные товары, благоустройство городских программ, в том числе использование вторичного сырья. Помимо этого участники ведут свои блоги на официальной страничке марафона в социальных сетях.Начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Наталья Дунаева на церемонии чествования победителей отметила:«Каждый год увеличивается количество участников нашего экомарафона, партнёров, горожан. Но главный результат: способность команд объединяться. Это качество продемонстрировал самый масштабный этап марафона – «Экодело», который и определяет победителей. Здесь есть возможность объединить материальные, человеческие, временные ресурсы, и сделать масштабные проекты, оставляющие ощутимый след».На старте было 29 команд, к финишу пришло 25. Партнёрами выступили 22 организации, 45 предприятий компании поучаствовали в марафоне. На сегодняшний день «Экомарафон-2019» - самый масштабный и продуктивный. Но, по задумке организаторов, следующий должен стать ещё продуктивнее.В планах - новые, интересные форматы, нестандартные методы реализации. «Норникелю» нужны хорошие просветительские идеи, которые дают возможность определить лидеров, неравнодушных горожан. А в рамках реализации своих проектов они, безусловно, получают новый опыт.Победители «Понеслось!» получили сертификаты на командообразующие мероприятия номиналом 50, 75 и 100 тысяч рублей.