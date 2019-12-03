Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41774

3 декабря 2019, 19:19



Сегодня в Таймырской Ойкумене открылся фестиваль-конкурс семей «Возрождение родного языка - через всех и каждого - 2019».

Организаторы фестиваля предлагают участникам и гостям заглянуть вглубь веков, протянуть живую нить из прошлого в настоящее и будущее. Гости смогут услышать лучшие образцы родной речи и уникальный древний фольклор, насладиться завораживающими движениями таймырских северных танцев. В ходе церемонии открытия фестиваля был зажжён огонь фестиваля, перед зрителями выступил танцевальный ансамбль «Тапталым». В рамках фестиваля семьи-участники соревнуются в номинациях: «Тепло родного очага» (национальная кухня, семейные обереги, родословная), «Мелодии предков» (самая поющая семья на родном языке), «Модный марафон» (демонстрация национальной моды), «Семья поэтов, знатоков легенд и родного слова» (поэтический, литературный конкурс) и «Семья знатоков северного промысла и национального спорта» (этнический спортивный марафон). Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:250 III фестиваль проходит по традиции в Таймырском доме народного творчества в рамках проведения Международного года родных языков, объявленного ООН в целях сохранения культурного наследия, этнической самобытности, возрождения и развития языков коренных малочисленных народов Таймыра, раскрытия и развития творческого потенциала коренных малочисленных народов Таймыра.Организаторы фестиваля предлагают участникам и гостям заглянуть вглубь веков, протянуть живую нить из прошлого в настоящее и будущее. Гости смогут услышать лучшие образцы родной речи и уникальный древний фольклор, насладиться завораживающими движениями таймырских северных танцев. В ходе церемонии открытия фестиваля был зажжён огонь фестиваля, перед зрителями выступил танцевальный ансамбль «Тапталым».В рамках фестиваля семьи-участники соревнуются в номинациях: «Тепло родного очага» (национальная кухня, семейные обереги, родословная), «Мелодии предков» (самая поющая семья на родном языке), «Модный марафон» (демонстрация национальной моды), «Семья поэтов, знатоков легенд и родного слова» (поэтический, литературный конкурс) и «Семья знатоков северного промысла и национального спорта» (этнический спортивный марафон).Фото Дениса Кожевникова