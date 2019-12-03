Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41775

3 декабря 2019, 19:22



#ЩедрыйВторник в разгаре. К участию в Международной акции присоединилось 13 школ Большого Норильска.

Директор школы Оксана Иванова и завуч по воспитательной работе Светлана Дармограй говорят, что это не первая благотворительная ярмарка в их образовательном учреждении, но первый и, надеются, не последний #ЩедрыйВторник. - В школе ежегодно проходят минимум две благотворительных ярмарки: одна в начале года в рамках акции «Помоги пойти учиться», а вторая приурочена к Дню Победы, – говорит Светлана Иванова. – Когда мы предложили детям поучаствовать в «Щедром Вторнике», у них загорелись глаза, а после того как ребята узнали истории благополучателей «Территории добра», от желающих не было отбоя. Ярмарка получилась по-настоящему семейной, своим желанием помогать дети заразили своих родителей и педагогов. В общей сложности на благотворительной ярмарке «Щедрого Вторника» в школе № 17 приняло участие и побывало порядка 500 посетителей: детей и взрослых. Напомним, собранные в Международный день благотворительности средства пойдут двум благополучателям благотворительного фонда «Территория добра» по программе «Наши дети»: Наде Марковой и Степану Сахнову. Надя родилась с открытой спинно-мозговой грыжей, пережила уже несколько операций на позвоночнике и сейчас готовится к очередному хирургическому вмешательству, после которого ей необходимо пройти курс реабилитации. У Степана – синдром Дауна и планируется новый курс реабилитации в Санкт-Петербургском центре «ЛогоПрогноз». Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:283 В школе № 17, начиная с обеда, царит гул и весёлая суматоха, ребятня, педагоги и родители проводят благотворительную ярмарку, на которой представлены и поделки, и книги, и выпечка. От многообразия выбора глаза разбегаются.Директор школы Оксана Иванова и завуч по воспитательной работе Светлана Дармограй говорят, что это не первая благотворительная ярмарка в их образовательном учреждении, но первый и, надеются, не последний #ЩедрыйВторник.- В школе ежегодно проходят минимум две благотворительных ярмарки: одна в начале года в рамках акции «Помоги пойти учиться», а вторая приурочена к Дню Победы, – говорит Светлана Иванова. – Когда мы предложили детям поучаствовать в «Щедром Вторнике», у них загорелись глаза, а после того как ребята узнали истории благополучателей «Территории добра», от желающих не было отбоя. Ярмарка получилась по-настоящему семейной, своим желанием помогать дети заразили своих родителей и педагогов.В общей сложности на благотворительной ярмарке «Щедрого Вторника» в школе № 17 приняло участие и побывало порядка 500 посетителей: детей и взрослых.Напомним, собранные в Международный день благотворительности средства пойдут двум благополучателям благотворительного фонда «Территория добра» по программе «Наши дети»: Наде Марковой и Степану Сахнову. Надя родилась с открытой спинно-мозговой грыжей, пережила уже несколько операций на позвоночнике и сейчас готовится к очередному хирургическому вмешательству, после которого ей необходимо пройти курс реабилитации. У Степана – синдром Дауна и планируется новый курс реабилитации в Санкт-Петербургском центре «ЛогоПрогноз».Фото Натальи Черкашиной