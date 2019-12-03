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3 декабря 2019, 20:12



В Норильске создаётся подразделение Росприроднадзора. Штат наберут по результатам конкурса, рассмотрят все заявленные кандидатуры.

Отдельным пунктом визита стало обсуждение перспектив создания в городе подразделения службы Росприроднадзора. - В рамках реализации проекта "Чистый воздух" мы в городах, которые участвуют в этом проекте, формируем подразделения Росприроднадзора, - говорит Светлана Радионова и, развивая тему, сообщает: - нам предстоит набрать 15 человек, которых ждёт серьезная работа. Не решён еще и вопрос с размещением территориального отдела Росприроднадзора. - Мы смотрим здания, которые подбираем с учетом нашего бюджета. Надеемся в этом на помощь города. Рассматривая помещения, мы учитываем, в том числе, и возможность размещения там лаборатории, что для меня очень важно. Как только здесь будет лаборатория, мы сможем отвечать за результаты исследований, которые она даст. Надеюсь, к лету, она уже будет здесь работать. По словам руководителя федеральной структуры, среди потенциальных сотрудников могут быть экологи, и юристы, и люди с техническим образованием, но, если к ним придет молодежь, её будут обучать. "Я нуждаюсь в тех, кому не всё равно", - отметила Светлана Радионова. Территориальный же отдел начнёт работать, как только сформируется штат. По расчётам Радионовой, это порядка двух-трех месяцев. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:439 В городе с рабочим визитом находится руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. В центре внимания эксперта были как вопросы производственной сферы – Радионова посетила Талнахскую обогатительную фабрику и Надеждинский металлургический завод, так и городские темы – реализация «мусорной реформы», работа просветительского центра «Белый мишка».Отдельным пунктом визита стало обсуждение перспектив создания в городе подразделения службы Росприроднадзора.- В рамках реализации проекта "Чистый воздух" мы в городах, которые участвуют в этом проекте, формируем подразделения Росприроднадзора, - говорит Светлана Радионова и, развивая тему, сообщает: - нам предстоит набрать 15 человек, которых ждёт серьезная работа. Не решён еще и вопрос с размещением территориального отдела Росприроднадзора.- Мы смотрим здания, которые подбираем с учетом нашего бюджета. Надеемся в этом на помощь города. Рассматривая помещения, мы учитываем, в том числе, и возможность размещения там лаборатории, что для меня очень важно. Как только здесь будет лаборатория, мы сможем отвечать за результаты исследований, которые она даст. Надеюсь, к лету, она уже будет здесь работать.По словам руководителя федеральной структуры, среди потенциальных сотрудников могут быть экологи, и юристы, и люди с техническим образованием, но, если к ним придет молодежь, её будут обучать. "Я нуждаюсь в тех, кому не всё равно", - отметила Светлана Радионова.Территориальный же отдел начнёт работать, как только сформируется штат. По расчётам Радионовой, это порядка двух-трех месяцев.Фото Владимира Макушкина